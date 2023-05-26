SON DAKİKA: Balıkesir deprem ile sallandı! Az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının derinliği 14.3 kilometre olarak ölçüldü. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşları paniğe sevk ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde küçük büyük pekçok sarsıntı kaydedilirken son olarak Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde hissedilen deprem endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 26 Mayıs 2023 Balıkesir deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...