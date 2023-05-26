SON DAKİKA: Balıkesir deprem ile sallandı! Az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Balıkesir deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 14.3 km derinliğinde gerçekleşti. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından diken üstünde olan vatandaşlar az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde birçok sarsıntı kaydediliyor. İşte, 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile Balıkesir deprem son dakika gelişmeleri...