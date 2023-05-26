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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Balıkesir deprem ile sallandı! Az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 12:31

SON DAKİKA: Balıkesir deprem ile sallandı! Az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Balıkesir deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 14.3 km derinliğinde gerçekleşti. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından diken üstünde olan vatandaşlar az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde birçok sarsıntı kaydediliyor. İşte, 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile Balıkesir deprem son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Balıkesir deprem ile sallandı! Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının derinliği 14.3 kilometre olarak ölçüldü. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşları paniğe sevk ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde küçük büyük pekçok sarsıntı kaydedilirken son olarak Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde hissedilen deprem endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 26 Mayıs 2023 Balıkesir deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: Balıkesir deprem ile sallandı! Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: BALIKESİR'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde saat 11.05'te bir deprem meydana geldi.

3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 14.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA: Balıkesir deprem ile sallandı! Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) https:/

26.05.2023,

11:05:35 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 14.3 km

SON DAKİKA: Balıkesir deprem ile sallandı! Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: Balıkesir deprem ile sallandı! Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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