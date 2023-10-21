SON DEPRMLER SORGULAMA EKRANI | 21 EKİM | Muğla’dan korkutan haber! Afad ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri

Son dakika depremleri 21 Ekim Cumartesi günü merak ediliyor. Ülkemizde son zamanlarda deprem haberleri artarak devam ediyor. Özellikle 6 Şubat deprem felaketinden sonra, vatandaşların yakından takip ettiği son depremlere dün gece bir yenisi daha eklendi. İzmir'de dün gece yaşanan depremin arından, bu sabah da 4 üstünde bir deprem Muğla'da vatandaşlara korkulu anlar yaşatırken, Van'dan da deprem haberi geldi. Peki, son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile so depremler sorgulama ekranı...