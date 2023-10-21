Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DEPRMLER SORGULAMA EKRANI | 21 EKİM | Muğla'dan korkutan haber! Afad ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 08:29

SON DEPRMLER SORGULAMA EKRANI | 21 EKİM | Muğla'dan korkutan haber! Afad ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri

Son dakika depremleri 21 Ekim Cumartesi günü merak ediliyor. Ülkemizde son zamanlarda deprem haberleri artarak devam ediyor. Özellikle 6 Şubat deprem felaketinden sonra, vatandaşların yakından takip ettiği son depremlere dün gece bir yenisi daha eklendi. İzmir'de dün gece yaşanan depremin arından, bu sabah da 4 üstünde bir deprem Muğla'da vatandaşlara korkulu anlar yaşatırken, Van'dan da deprem haberi geldi. Peki, son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile so depremler sorgulama ekranı...

SON DEPRMLER SORGULAMA EKRANI | 21 EKİM | Muğla’dan korkutan haber! Afad ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri

Dakika dakika son depremler merak ediliyor. 21 Ekim Cumartesi günü deprem haberleri merak ediliyor. Ülkemizde her geçen gün artan deprem haberleri, vatandaşlar tarafından üzüntüyle karşılanıyor Bu sanah da bu üzüntülü deprem haberlerine bir yenisi Muğla ve Van'dan eklendi. Şiddetli yaşanan depremlerin ayrıntıları merak ediliyor. Bu noktada ise vatandaşlarımız son depremler listesini araştırıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, son dakika deprem haberleri..

SON DEPRMLER SORGULAMA EKRANI | 21 EKİM | Muğla’dan korkutan haber! Afad ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri

SON DAKİKA MUĞLA DEPREM

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer: Akdeniz - [201.61 km] Datça (Muğla)

Tarih:2023-10-21

Saat:06:47:56 TSİ

Enlem:35.068 N

Boylam:26.453 E

Derinlik:6.4 km

Play Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DEPRMLER SORGULAMA EKRANI | 21 EKİM | Muğla’dan korkutan haber! Afad ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri

SON DAKİKA VAN DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Van Gölü - [02.63 km] Tuşba (Van)

Tarih:2023-10-21

Saat:08:05:11 TSİ

Enlem:38.925 N

Boylam:43.525 E

Derinlik:12.82 km

SON DEPRMLER SORGULAMA EKRANI | 21 EKİM | Muğla’dan korkutan haber! Afad ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPRMLER SORGULAMA EKRANI | 21 EKİM | Muğla’dan korkutan haber! Afad ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA