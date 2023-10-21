SON DEPRMLER SORGULAMA EKRANI | 21 EKİM | Muğla’dan korkutan haber! Afad ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri

Dakika dakika son depremler merak ediliyor. 21 Ekim Cumartesi günü deprem haberleri merak ediliyor. Ülkemizde her geçen gün artan deprem haberleri, vatandaşlar tarafından üzüntüyle karşılanıyor Bu sanah da bu üzüntülü deprem haberlerine bir yenisi Muğla ve Van'dan eklendi. Şiddetli yaşanan depremlerin ayrıntıları merak ediliyor. Bu noktada ise vatandaşlarımız son depremler listesini araştırıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, son dakika deprem haberleri..