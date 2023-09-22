VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI ve TARİHLERİ 2023-2024 || Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ortaöğretim ve yükseköğretim bursu ne kadar, kaç TL?

VGM burs başvurusu şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu 2023-2024 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Tarihlere dair açıklama geldi. Öğrenciler, ''VGM bursu ne kadar, kaç TL, başvurular başladı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Üniversite başlangıcı ile birlikte destek almak isteyenler başvuru tarihlerini kontrol ediyor. Ekim ayında alınacak başvurular takip ediliyor. Peki, 2023 VGM burs başvuru ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, tüm merak edilenler…