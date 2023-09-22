VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI ve TARİHLERİ 2023-2024 || Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ortaöğretim ve yükseköğretim bursu ne kadar, kaç TL?

VGM BURS ŞARTLARI 2023

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. KYK bursu alanlar VGM bursundan faydalanamaz fakat ikisine de başvuru yapabilir. Bu burs için gerekli ön koşullar şunlardır:

Ortaöğrenim bursu için;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim görmek

Yükseköğrenim Bursu için; lisans veya ön lisans eğitimi alıyor olmak

Aileden başka bir bireyin bu bursu almıyor olması

KYK bursu almıyor olmak