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Haberler Fotohaber VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI ve TARİHLERİ 2023-2024 || Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ortaöğretim ve yükseköğretim bursu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.09.2023 00:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 14:49

VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI ve TARİHLERİ 2023-2024 || Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ortaöğretim ve yükseköğretim bursu ne kadar, kaç TL?

VGM burs başvurusu şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu 2023-2024 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Tarihlere dair açıklama geldi. Öğrenciler, ''VGM bursu ne kadar, kaç TL, başvurular başladı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Üniversite başlangıcı ile birlikte destek almak isteyenler başvuru tarihlerini kontrol ediyor. Ekim ayında alınacak başvurular takip ediliyor. Peki, 2023 VGM burs başvuru ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, tüm merak edilenler…

VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI ve TARİHLERİ 2023-2024 || Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ortaöğretim ve yükseköğretim bursu ne kadar, kaç TL?

VGM burs başvurusu için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğretim için ödenen devlet desteği araştırılmaya başladı. Öğrenciler tarihleri takip ediyor. VGM burs şartları neler, kimler alabilir soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili açıklama geldi. Öğrenci ve veliler tarihleri araştırıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz yılın takvimi de kontrol ediliyor. Peki, 2023 VGM burs başvurusu ne zaman? İşte, detaylar...

VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI ve TARİHLERİ 2023-2024 || Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ortaöğretim ve yükseköğretim bursu ne kadar, kaç TL?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

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VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI ve TARİHLERİ 2023-2024 || Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ortaöğretim ve yükseköğretim bursu ne kadar, kaç TL?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 01 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak olup, Yükseköğrenim bursu henüz kesinleşmemiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklaması "2023 – 2024 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi hazırlıkları başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihleri belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir." şeklinde oldu.

VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI ve TARİHLERİ 2023-2024 || Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ortaöğretim ve yükseköğretim bursu ne kadar, kaç TL?

VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI ve TARİHLERİ 2023-2024 || Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ortaöğretim ve yükseköğretim bursu ne kadar, kaç TL?

VGM BURS ŞARTLARI 2023

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. KYK bursu alanlar VGM bursundan faydalanamaz fakat ikisine de başvuru yapabilir. Bu burs için gerekli ön koşullar şunlardır:

Ortaöğrenim bursu için;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim görmek
Yükseköğrenim Bursu için; lisans veya ön lisans eğitimi alıyor olmak
Aileden başka bir bireyin bu bursu almıyor olması
KYK bursu almıyor olmak

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