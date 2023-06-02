Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olaca, belli oldu mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. 28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin edecek.

28'inci dönemin ilk birleşimini en yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Geçici Başkanı olarak yönetecek.

Her milletvekili Anayasa'daki yemin metnini kürsüden yüksek sesle okuyacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre tek tek yemin edecek.

Böylece milletvekilleri resmen göreve başlayacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek.

Cuma günü Milletvekillerinin yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak. Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.