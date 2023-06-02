Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olaca, belli oldu mu?

Yeni Sağlık Bakanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18'lik oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanması ile beraber gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine gelecek ismi merak edenler Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. AK Parti'den gelen açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi günü mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Ardından saat 22.00 gibi yeni Kabine'yi açıklayacak. Peki, 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olacak, belli oldu mu? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler…