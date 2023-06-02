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Haberler Fotohaber Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olaca, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 11:32

Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olaca, belli oldu mu?

Yeni Sağlık Bakanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18'lik oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanması ile beraber gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine gelecek ismi merak edenler Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. AK Parti'den gelen açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi günü mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Ardından saat 22.00 gibi yeni Kabine'yi açıklayacak. Peki, 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olacak, belli oldu mu? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olaca, belli oldu mu?

Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı soruları gündemde yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İki turda tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken kurulacak yeni Bakanlar Kurulu merakla bekleniyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nda Fahrettin Koca'nın yerine gelecek isim araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada seçimi kazanması halinde kadroların yenileneceğini duyurmuştu. Peki, 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olacak, belli oldu mu? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olaca, belli oldu mu?

AK PARTİLİ ALİ İHSAN YAVUZ TARİH VE SAAT VERDİ! YENİ KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha galip gelerek 13. Cumhurbaşkanı oldu.

Seçimlerin ardından ise belirlenecek olan yeni kabine merak konusuydu. Yeni kabinenin açıklanacağı tarihe ilişkin açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi.

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Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olaca, belli oldu mu?

"CUMARTESİ YENİ KABİNE AÇIKLANACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında yeni kabinenin açıklanacağı gün ve saat hakkında açıklamalarda bulundu.

Yavuz açıklamasında, ''Cuma günü milletvekilleri yemin edecek. Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak.'' ifadelerini kullandı.

Siyasette yeni dönem nasıl şekillenecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar | Video

Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olaca, belli oldu mu?

YENİ SAĞLIK BAKANI KİM OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nda Fahrettin Koca'nın yerine gelecek isim henüz belli olmadı. Yeni Sağlık Bakanı ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Yeni Sağlık Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Sağlık Bakanı kim olaca, belli oldu mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. 28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin edecek.

28'inci dönemin ilk birleşimini en yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Geçici Başkanı olarak yönetecek.

Her milletvekili Anayasa'daki yemin metnini kürsüden yüksek sesle okuyacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre tek tek yemin edecek.

Böylece milletvekilleri resmen göreve başlayacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek.

Cuma günü Milletvekillerinin yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak. Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.

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