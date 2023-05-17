AİLE 11. BÖLÜM İZLE EKRANI: Soykanlar ölümle burun buruna! Show TV ile Aile son bölüm izle tek parça full HD yayında!

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Soykanların karşısında artık babasına dönüşmüş bir Aslan vardır. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilen Aslan, Devin'i kendinden korumak için ona köprüden önceki son çıkışı gösterir.

Şimdi Devin ya ardına bile bakmadan bu aileden uzaklaşacak ya da Aslan'la kalıp bu ailenin bir parçası olacaktır. Devin'in bir karar vermesi gerekmektedir.