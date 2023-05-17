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Haberler Fotohaber AİLE 11. BÖLÜM İZLE EKRANI: Soykanlar ölümle burun buruna! Show TV ile Aile son bölüm izle tek parça full HD yayında!
Giriş Tarihi: 17.05.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 23:02

AİLE 11. BÖLÜM İZLE EKRANI: Soykanlar ölümle burun buruna! Show TV ile Aile son bölüm izle tek parça full HD yayında!

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Aile son bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde başarılı oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizinin 16 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 11. Bölümünde Aslan, Serhat'ı öldürdüğünü İlyas Koruzade'ye itiraf eder. İlyas ise Aslan'ı tüm ailesinin tek tek canını almakla tehdit eder. Dizinin sıkı takipçileri, Show TV dizi izle ekranı ile Aile 11. bölüm izle linki için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Show TV ile Aile 11. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özeti…

AİLE 11. BÖLÜM İZLE: İlyas oğlunun intikamını alıyor! Show TV ile Aile son bölüm tek parça full HD izle

Show TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Aile 11. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Kadrosunda Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümüne, İlyas'ın Hülya'ya "Aslan mı, Cihan mı? Öz evladın mı, evlatlığın mı? Birini alacağım…" dediği anlar damgasını vurur. Hülya'nın vereceği yanıt ve Soykan ailesinin bu büyük sırrı izleyicide merak uyandırır. Show TV ile Aile 11. bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Aile son bölüm izle ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

AİLE 11. BÖLÜM İZLE: İlyas oğlunun intikamını alıyor! Show TV ile Aile son bölüm tek parça full HD izle

AİLE SON BÖLÜM İZLE!

İşte 16 Mayıs 2023 Salı akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

AİLE 11. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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AİLE 11. BÖLÜM İZLE: İlyas oğlunun intikamını alıyor! Show TV ile Aile son bölüm tek parça full HD izle

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Soykanların karşısında artık babasına dönüşmüş bir Aslan vardır. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilen Aslan, Devin'i kendinden korumak için ona köprüden önceki son çıkışı gösterir.

Şimdi Devin ya ardına bile bakmadan bu aileden uzaklaşacak ya da Aslan'la kalıp bu ailenin bir parçası olacaktır. Devin'in bir karar vermesi gerekmektedir.

AİLE 11. BÖLÜM İZLE: İlyas oğlunun intikamını alıyor! Show TV ile Aile son bölüm tek parça full HD izle

Diğer taraftan Hülya da oğlunun gözünü̈ kararttığını anlar ve İlyas'la girecekleri savaşı önlemek için harekete geçer.

AİLE 11. BÖLÜM İZLE: İlyas oğlunun intikamını alıyor! Show TV ile Aile son bölüm tek parça full HD izle

İlyas'ın karşısına çıkıp ona tüm gerçekleri anlatan Aslan, iki aile arasındaki savaşı başlatırken; İlyas, Soykanların hayatını cehenneme çevirmeye and içer. Ağına ilk düşenler ise Hülya ve Devin olacaktır.

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