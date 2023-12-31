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Haberler Fotohaber 1 Ocak Pazartesi noterler açık mı kapalı mı? 2024’ün ilk günü 1 Ocak’ta noter açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:31

1 Ocak Pazartesi noterler açık mı kapalı mı? 2024’ün ilk günü 1 Ocak’ta noter açık mı, çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 1 Ocak tarihinde birçok kurum ve kuruluş kapalı oluyor. Milyonlarca vatandaş ise bu noktada "1 Ocak noterler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu?" sorularının yanıtı için araştırmalarına başladı. Yeni yılın ilk günü noterlerin çalışma saatleri ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı? İşte, 1 Ocak'ta noter açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm detaylar…

1 Ocak Pazartesi noterler açık mı 2024? 1 Ocak Pazartesi resmi tatilde noterler açık mı kapalı mı, nöbetçi noter var mı?

1 Ocak'ta noterler açık mı kapalı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Resmi tatiller arasında yer alan yeni yılın ilk gününde birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. Noterlerde işlem yapacak olan vatandaşlar ise bu tarihte noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2024 Pazartesi noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı soruları yoğun olarak araştırılıyor. Peki; 1 Ocak noterler açık mı, kapalı mı? İşte, noterlerin çalışma durumu ve tüm detaylar...

1 Ocak Pazartesi noterler açık mı 2024? 1 Ocak Pazartesi resmi tatilde noterler açık mı kapalı mı, nöbetçi noter var mı?

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ, YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Ocak resmi tatil takviminde yer alıyor. Yılbaşı tatili bu sene hafta sonuyla birlikte 3 gün olarak değerlendiriliyor. 31 Aralık Pazar gününe, 1 Ocak ise Pazartesi gününe denk geliyor.

Bu sebeple 30 Aralık Cumartesi gününden tatile çıkanlar, süreyi 3 gün olarak değerlendirebilecek.

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1 Ocak Pazartesi noterler açık mı 2024? 1 Ocak Pazartesi resmi tatilde noterler açık mı kapalı mı, nöbetçi noter var mı?

1 OCAK NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle noterler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

Noterler, 2 Ocak Salı günü çalışmaya başlayacak.

1 Ocak Pazartesi noterler açık mı 2024? 1 Ocak Pazartesi resmi tatilde noterler açık mı kapalı mı, nöbetçi noter var mı?

2024 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık oluyor. Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'ye kadar hizmet veriyorlar.

Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir

1 Ocak Pazartesi noterler açık mı 2024? 1 Ocak Pazartesi resmi tatilde noterler açık mı kapalı mı, nöbetçi noter var mı?

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

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