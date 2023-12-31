1 Ocak Pazartesi noterler açık mı kapalı mı? 2024’ün ilk günü 1 Ocak’ta noter açık mı, çalışıyor mu?

1 Ocak'ta noterler açık mı kapalı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Resmi tatiller arasında yer alan yeni yılın ilk gününde birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. Noterlerde işlem yapacak olan vatandaşlar ise bu tarihte noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2024 Pazartesi noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı soruları yoğun olarak araştırılıyor. Peki; 1 Ocak noterler açık mı, kapalı mı? İşte, noterlerin çalışma durumu ve tüm detaylar...