Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:31
1 Ocak Pazartesi noterler açık mı kapalı mı? 2024’ün ilk günü 1 Ocak’ta noter açık mı, çalışıyor mu?
Yeni yılın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 1 Ocak tarihinde birçok kurum ve kuruluş kapalı oluyor. Milyonlarca vatandaş ise bu noktada "1 Ocak noterler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu?" sorularının yanıtı için araştırmalarına başladı. Yeni yılın ilk günü noterlerin çalışma saatleri ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı? İşte, 1 Ocak'ta noter açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm detaylar…