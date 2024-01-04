2024 Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Başöğretmen ve uzman öğretmen maaş hesaplama ekranı

2024 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam yapılması kesinleşti. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenler maaşlarına refah payı veya seyyanen artış olup olmayacağını ise merak ediyor. 1/4 kademesindeki bir öğretmenin maaşı 26 bin 654 TL'den, 39.781,09 TL'ye çıkacak. Uzman öğretmen maaşı ise orana göre 29 bin 538 liradan 44 bin 085 liraya yükselecek.

Derece ve kademelerine göre 2024 Ocak Öğretmen maaşları: (%49.25 zam gelecek)