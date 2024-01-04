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Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 16:20

2024 Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Başöğretmen ve uzman öğretmen maaş hesaplama ekranı

Zamlı maaşlar, memur zammının belli olmasıyla sorgulanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur zam oranları belli oldu. Bu noktada birçok eğitimci yeni zamlı maaşını öğrenmek için araştırmalara başladı. Kıdem ve unvana göre değişiklik gösteren artışta hesaplamalar hız kazandı. Peki 2024 zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

2024 Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Başöğretmen ve uzman öğretmen maaş hesaplama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin derecesine göre maaşları değişiklik gösteriyor. Özellikle unvanları değişen öğretmenlerin unvanlarına göre maaşlarında da belirli oranda değişim yaşanıyor. Dün belirlenen memur zammı ile maaş hesaplama araştırmaları başladı. İşte 2024 Öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaş hesaplama ekranı

2024 Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Başöğretmen ve uzman öğretmen maaş hesaplama ekranı

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oldu. Memur enflasyon farkı yüzde 29,78 ve toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak belirlendi. Buna göre memur zammı yüzde 49,25 olarak ortaya çıktı.

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2024 Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Başöğretmen ve uzman öğretmen maaş hesaplama ekranı

2024 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam yapılması kesinleşti. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenler maaşlarına refah payı veya seyyanen artış olup olmayacağını ise merak ediyor. 1/4 kademesindeki bir öğretmenin maaşı 26 bin 654 TL'den, 39.781,09 TL'ye çıkacak. Uzman öğretmen maaşı ise orana göre 29 bin 538 liradan 44 bin 085 liraya yükselecek.

Derece ve kademelerine göre 2024 Ocak Öğretmen maaşları: (%49.25 zam gelecek)

2024 Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Başöğretmen ve uzman öğretmen maaş hesaplama ekranı

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan öğretmen maaşı 26 bin 654 olarak kaydedilmişti.

Ocak zammı ile yeni öğretmen maaşları 39 bin 763 TL oldu.

2024 Zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Başöğretmen ve uzman öğretmen maaş hesaplama ekranı

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2024?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan uzman öğretmen maaşı 29 bin 525 olarak kaydedilmişti.

Ocak zammı ile yeni uzman öğretmen maaşları 44 bin 066 TL oldu.

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