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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE! 3600 Ek gösterge Torba Yasa'da var mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:36

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE! 3600 Ek gösterge Torba Yasa'da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 Ek gösterge Milyonlarca kamu çalışanın gündeminde yer alıyor! Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrasında ise gözler Meclis'e çevrildi. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE! 3600 Ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 Ek gösterge, Torba Yasa maddeleri ile birlikte yeniden gündeme geldi. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme için gözler resmi açıklamaya çevrildi. Bakan Işıkhan'ın son olarak açıklamada bulunduğu konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, Kamu çalışanları "3600 Ek gösterge çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, güncel son durum…

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE! 3600 Ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE'DE SON DURUM | BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

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3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE! 3600 Ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, "5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği '1. Dereceye 3600 Ek Gösterge' çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE! 3600 Ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE! 3600 Ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE 2. TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Yeni torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

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