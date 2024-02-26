3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE! 3600 Ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE'DE SON DURUM | BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.