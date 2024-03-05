Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:46
A101 AKTÜEL 7 MART FIRSATLARI | Robot süpürge, 6.5 L Airfryer, Koltuk ve halı yıkama makinesi bu Perşembe raflarda
A101 aktüel fırsatları yayında. Aktüel ürünler her hafta Perşembe günü mağazalarda satışa çıkmadan önce ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta televizyon, telefon, beyaz eşya çeşitleri, küçük ev aletleri, 6.5 Litre Airfreyer gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün A101 aktüel ürünler kataloğu ile satışa çıkıyor!