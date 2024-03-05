Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber A101 AKTÜEL 7 MART FIRSATLARI | Robot süpürge, 6.5 L Airfryer, Koltuk ve halı yıkama makinesi bu Perşembe raflarda
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:46

A101 AKTÜEL 7 MART FIRSATLARI | Robot süpürge, 6.5 L Airfryer, Koltuk ve halı yıkama makinesi bu Perşembe raflarda

A101 aktüel fırsatları yayında. Aktüel ürünler her hafta Perşembe günü mağazalarda satışa çıkmadan önce ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta televizyon, telefon, beyaz eşya çeşitleri, küçük ev aletleri, 6.5 Litre Airfreyer gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün A101 aktüel ürünler kataloğu ile satışa çıkıyor!

A101 AKTÜEL 7 MART FIRSATLARI | Robot süpürge, 6.5 L Airfryer, Koltuk ve halı yıkama makinesi bu Perşembe raflarda

A101 aktüel 7 Mart Perşembe fırsatları başlıyor! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde mutfak araç gereçleri, çocuklar için çeşitli oyuncaklar, spor aletleri ve oyuncu koltuğu gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürünler kataloğu!

A101 AKTÜEL 7 MART FIRSATLARI | Robot süpürge, 6.5 L Airfryer, Koltuk ve halı yıkama makinesi bu Perşembe raflarda
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
A101 AKTÜEL 7 MART FIRSATLARI | Robot süpürge, 6.5 L Airfryer, Koltuk ve halı yıkama makinesi bu Perşembe raflarda
A101 AKTÜEL 7 MART FIRSATLARI | Robot süpürge, 6.5 L Airfryer, Koltuk ve halı yıkama makinesi bu Perşembe raflarda
A101 AKTÜEL 7 MART FIRSATLARI | Robot süpürge, 6.5 L Airfryer, Koltuk ve halı yıkama makinesi bu Perşembe raflarda
SON DAKİKA