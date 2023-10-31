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Haberler Fotohaber Aile 18. bölüm izle tek parça: Soykan ailesinin dengeleri değişiyor! Show TV ile Aile son bölüm izle
Giriş Tarihi: 31.10.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 18:30

Aile 18. bölüm izle tek parça: Soykan ailesinin dengeleri değişiyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Show TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Aile son bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı dizinin 31 Ekim Salı akşamı yayınlanan 18. Bölümünde, Nedret'i getirdiği için Devin'le karşı karşıya gelen Hülya, ailesine karışmasının bedelini Devin'e kendi ailesi üzerinden ödetmeye kararlıdır. Dizinin sıkı takipçileri, Show TV dizi izle ekranı ile Aile 18. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Show TV ile Aile 18. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özeti...

Aile 18. bölüm izle tek parça: Soykan ailesinin dengeleri değişiyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile 18. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde, Leyla tarafında işler iyice sarpa sararken Aslan içlerindeki haini sonunda bulur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Show TV ile Aile 18. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Aile son bölüm izle ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Aile 18. bölüm izle tek parça: Soykan ailesinin dengeleri değişiyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

AİLE SON BÖLÜM İZLE!

İşte 31 Ekim 2023 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü izlemek için:

AİLE 18. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Aile 18. bölüm izle tek parça: Soykan ailesinin dengeleri değişiyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

AİLE 18. BÖLÜM ÖZETİ

Devin'in, Nedret'i ikna etmesiyle marinaya aranılan ortak bulunmuş olur. Ancak Nedret'in İstanbul'a gelişi aile içindeki tüm dengeleri değiştirecektir.

Aile 18. bölüm izle tek parça: Soykan ailesinin dengeleri değişiyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Hülya artık birlikte yaşayacağı azılı düşmanına karşı evdeki hakimiyetini korumaya çalışırken eski defterler açılacaktır.

Diğer taraftan Aslan da ortağı Bedri'ye karşı marinadaki hakimiyetini korumaya çalışırken işlerinin baltalanmasına sebep olan hainin peşine düşer.

Aile 18. bölüm izle tek parça: Soykan ailesinin dengeleri değişiyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

İbo'nun kendileri için artık büyük bir tehdit olduğunu düşünen İlyas ve Serap, onu oyun dışı bırakmak isterler.

Serap gerekli planı kurarken; Cihan'ın da aklında kendilerine müttefik yapacakları yeni birisi vardır. Bunun için harekete geçer.

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