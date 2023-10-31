Aile 18. bölüm izle tek parça: Soykan ailesinin dengeleri değişiyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

İbo'nun kendileri için artık büyük bir tehdit olduğunu düşünen İlyas ve Serap, onu oyun dışı bırakmak isterler.

Serap gerekli planı kurarken; Cihan'ın da aklında kendilerine müttefik yapacakları yeni birisi vardır. Bunun için harekete geçer.