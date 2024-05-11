Giriş Tarihi: 11.05.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
07:47
Aile Destek ödeme sorgulama 2024 Mayıs || Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu?
Aile Destek ödemesi her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Mayıs ayının ortalarına doğru ödemelerin başlanması beklenirken bir yandan da 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Bu nedenle ne zaman son bulacak sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu? İşte, detaylar…