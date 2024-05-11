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Haberler Fotohaber Aile Destek ödeme sorgulama 2024 Mayıs || Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu?
Giriş Tarihi: 11.05.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 07:47

Aile Destek ödeme sorgulama 2024 Mayıs || Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu?

Aile Destek ödemesi her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Mayıs ayının ortalarına doğru ödemelerin başlanması beklenirken bir yandan da 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Bu nedenle ne zaman son bulacak sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu? İşte, detaylar…

Aile Destek ödeme sorgulama 2024 Mayıs || Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için ödeme tarihleri gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemelerin Mayıs ayı sorgulamaları başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu?

Aile Destek ödeme sorgulama 2024 Mayıs || Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu?

AİLE DESTEK ÖDEME SORGULAMA 2024 MAYIS

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

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Aile Destek ödeme sorgulama 2024 Mayıs || Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Paketi ödemelerinin 15-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler başladığında vatandaşları bilgilendiriyor.

Aile Destek ödeme sorgulama 2024 Mayıs || Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Aile Destek ödeme sorgulama 2024 Mayıs || Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu?

SON ÖDEME NE ZAMAN

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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