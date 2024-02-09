Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
16:35
AİLE DESTEK ÖDEMSİ 2024 ŞUBAT ZAMMI | Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, ayın kaçında?
2024 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine yapılan ödemeler için geri sayım başladı. 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ödeniyor. Peki, Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?