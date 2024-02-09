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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMSİ 2024 ŞUBAT ZAMMI | Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 16:35

AİLE DESTEK ÖDEMSİ 2024 ŞUBAT ZAMMI | Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, ayın kaçında?

2024 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine yapılan ödemeler için geri sayım başladı. 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ödeniyor. Peki, Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEMSİ 2024 ŞUBAT ZAMMI | Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, ayın kaçında?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için ödeme tarihleri gündemde. 2024 Şubat ayı için zamlı ödenmesi beklenen yardım 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı olacak. Peki, Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEMSİ 2024 ŞUBAT ZAMMI | Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen Aile Destek Programı ödemesinin ne zaman yapılacağı özellikle dar gelirle aileler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz ay ödemeler ay ortasında hak sahibi ailelere yatırılmıştı. Bu nedenle aile destek ödemelerinin bu ay 15 Şubat'tan itibaren hesaplara yatırılması ön görülüyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMSİ 2024 ŞUBAT ZAMMI | Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, ayın kaçında?

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ "İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE TOPLAM 4 MİLYAR TL "

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 4 milyar TL yatırılacağını belirtmişti. Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" dedi.

AİLE DESTEK ÖDEMSİ 2024 ŞUBAT ZAMMI | Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Her ay hak sahiplerine yapılan Aile Destek Ödemesi tutarlarınına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ücretlerin değişikliğine dair detaylar geldikçe haberimizde olacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Son olarak ödeme süresi uzatılan Aile Destek Paketinin 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı olacak.

AİLE DESTEK ÖDEMSİ 2024 ŞUBAT ZAMMI | Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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