AİLE DESTEK ÖDEMSİ 2024 ŞUBAT ZAMMI | Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, ayın kaçında?

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ "İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE TOPLAM 4 MİLYAR TL "

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 4 milyar TL yatırılacağını belirtmişti. Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" dedi.