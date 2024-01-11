AK Parti Ankara Adayı kim olacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
15:36
Her 5 yılda bir yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım sürüyor. Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Yerel seçim öncesi belediye başkan adayları belli olmaya başladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu 11'i büyükşehir tam 26 ilin adayını açıklamıştı. Bu noktada başkentte yaşayan vatandaşlar ''AK Parti Ankara Adayı kim olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…