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Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 15:36

AK Parti Ankara Adayı kim olacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Her 5 yılda bir yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım sürüyor. Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Yerel seçim öncesi belediye başkan adayları belli olmaya başladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu 11'i büyükşehir tam 26 ilin adayını açıklamıştı. Bu noktada başkentte yaşayan vatandaşlar ''AK Parti Ankara Adayı kim olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

AK Parti Ankara Adayı kim olacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Her 5 senede bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için takvim işliyor. Resmi Gazete'de belirtildiği üzere Mahalli İdareler Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Bu tarihte milyonlarca seçmen, vatandaşlık görevlerinden biri olan oy verme işlemi için sandık başına gidecek. Şimdi ise gündemde partilerin belediye başkan adayları var. AK Parti'nin 26 il adayı Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu noktada başkentliler ''AK Parti Ankara Adayı kim olacak?'' sorusuna yanıt aramayı hızlandırdı. Peki; AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı.

AK Parti Ankara Adayı kim olacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ 1. ADAY TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!

Her 5 yılda bir yapılan Mahalli İdareler Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü düzenlenecek. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ederken siyasi partilerden aday açıklamaları gelmeye başladı.

AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkan adayları da kısmen belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin AK Parti belediye başkan adayını açıkladı.

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AK Parti Ankara Adayı kim olacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Ali Nur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

AK Parti Ankara Adayı kim olacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebî Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

AK Parti Ankara Adayı kim olacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

İstanbul: Murat Kurum

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

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