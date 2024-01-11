AK Parti Ankara Adayı kim olacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Her 5 senede bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için takvim işliyor. Resmi Gazete'de belirtildiği üzere Mahalli İdareler Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Bu tarihte milyonlarca seçmen, vatandaşlık görevlerinden biri olan oy verme işlemi için sandık başına gidecek. Şimdi ise gündemde partilerin belediye başkan adayları var. AK Parti'nin 26 il adayı Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu noktada başkentliler ''AK Parti Ankara Adayı kim olacak?'' sorusuna yanıt aramayı hızlandırdı. Peki; AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı.