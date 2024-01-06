31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri 'ne kısa bir süre kala belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak milyonlar geri sayıma başladı. Beş yılda bir yerel seçimlerde oy kullanmak için sandıkların yolunu tutan milyonlar seçim öncesi belediye başkan adaylarını öğrenmek istiyor. Bu noktada akıllardaki ortak sorulardan biri Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak sorusu. İşte ayrıntılar…