Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
13:49
5 yılda bir Türkiye Yerel Seçimler için sandığa gidiyor. Bu yıl 31 Mart'ta yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları sandığa giden vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Seçimlere kısa bir süre kala illerin belediye başkan adayları belli oluyor. Bu noktada Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı açıklandı mı gibi sorular akıllara geliyor. İşte, detaylar…