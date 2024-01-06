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Haberler Fotohaber Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 13:49

Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir Türkiye Yerel Seçimler için sandığa gidiyor. Bu yıl 31 Mart'ta yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları sandığa giden vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Seçimlere kısa bir süre kala illerin belediye başkan adayları belli oluyor. Bu noktada Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı açıklandı mı gibi sorular akıllara geliyor. İşte, detaylar…

Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri 'ne kısa bir süre kala belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak milyonlar geri sayıma başladı. Beş yılda bir yerel seçimlerde oy kullanmak için sandıkların yolunu tutan milyonlar seçim öncesi belediye başkan adaylarını öğrenmek istiyor. Bu noktada akıllardaki ortak sorulardan biri Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak sorusu. İşte ayrıntılar…

Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.

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Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

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