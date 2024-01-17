Giriş Tarihi: 17.01.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
08:07
ALPER GEZERAVCI KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başlıyor!
Türkiye'nin ilk astronotu uzay yolculuğuna başlıyor. Milli Uzay Programı'nın ilk etabını gerçekleştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek Alper Gezeravcı hayatı, kariyeri, yaşı ve ailesi gibi konular özelinde araştırılıyor. Tarihe geçecek bu adımda açıklandığı günden bu yana gündemden düşmeyen uzay yolcusu, F-16 pilotu olmasıyla ilgi çekiyor. İşte; Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları…