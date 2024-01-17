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Haberler Fotohaber ALPER GEZERAVCI KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başlıyor!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 08:07

ALPER GEZERAVCI KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başlıyor!

Türkiye'nin ilk astronotu uzay yolculuğuna başlıyor. Milli Uzay Programı'nın ilk etabını gerçekleştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek Alper Gezeravcı hayatı, kariyeri, yaşı ve ailesi gibi konular özelinde araştırılıyor. Tarihe geçecek bu adımda açıklandığı günden bu yana gündemden düşmeyen uzay yolcusu, F-16 pilotu olmasıyla ilgi çekiyor. İşte; Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları…

ALPER GEZERAVCI KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başlıyor!

Alper Gezeravcı kimdir sorusu bugünün trendleri arasında yerini aldı. Gece saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yolculuğa çıkacak milli gururumuz, oldukça önemli deneylere adını yazdıracak. 14 gün sürecek yolculukta heyecan dorukta. Peki; Alper Gezeravcı kaç yaşında, nereli, uzayda ne yapacak? İşte, ayrıntılar…

ALPER GEZERAVCI KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başlıyor!

İLK TÜRK ASTRONOT UZAY YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te açıklanan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Milli Uzay Programı kapsamında yolculuğuna başlıyor.

Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak' bağlayan gece saat 01.11'de başlaması beklenen yolculuk bilim merkezlerinden takip edilecek.

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ALPER GEZERAVCI KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başlıyor!

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

2 Aralık 1979 Mersin doğumlu Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümü ardından ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması alanında yüksek lisans yaptı.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başlıyor!

F-16 pilotu ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olan Gezeravcı, 21 yıl boyuncu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalıştı.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başlıyor!

ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE YAPACAK?

Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere uzaya gidecek.

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