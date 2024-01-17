ALPER GEZERAVCI KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başlıyor!

Alper Gezeravcı kimdir sorusu bugünün trendleri arasında yerini aldı. Gece saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yolculuğa çıkacak milli gururumuz, oldukça önemli deneylere adını yazdıracak. 14 gün sürecek yolculukta heyecan dorukta. Peki; Alper Gezeravcı kaç yaşında, nereli, uzayda ne yapacak? İşte, ayrıntılar…