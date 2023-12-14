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Haberler Fotohaber AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 07:47

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta sonu 9-10 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan güz yarıyılı ara sınavları sonrası finallere hazırlanmak isteyen öğrenciler vize puanlarını merak ediyor. AÖF sonuçları açıklandı mı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. aosogrenci.anadolu.edu.tr öğrenci bilgi sistemi kontrol ediliyor. AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, ayrıntılar…

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

AÖF sonuçları sorgulama ekranı AÖS üzerinden Anadolu Üniversitesi duyuruları takip ediliyor. İlk dönemin ara sınavları gerçekleşti. Finaller öncesi puanlar yüksek tutulmaya çalışılıyor. Öğrenciler sık sık bilgi sistemleri üzerinden sınav sonucu ekranını kontrol ediyor. Peki; AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, AÖF sonuçları 2023 son durum...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 AÖF güz dönemi vize sınavları, 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF vize sınavı sonuçlarının 24 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

AÖF CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI!
AÖF'ten yapılan açıklamada " Sınav soruları Anadolum eKampüs sistemine yüklenmiştir." ifadeleri kullandı.

AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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