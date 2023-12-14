Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 07:47

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta sonu 9-10 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan güz yarıyılı ara sınavları sonrası finallere hazırlanmak isteyen öğrenciler vize puanlarını merak ediyor. AÖF sonuçları açıklandı mı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. aosogrenci.anadolu.edu.tr öğrenci bilgi sistemi kontrol ediliyor. AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, ayrıntılar…