Arka Sokaklar 665. Bölüm fragmanı izle | Ekip pusuya düşürüldü! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!

Giriş Tarihi: 17.02.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
00:29
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Her hafta heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide yeni bölüm fragman heyecanı yaşanıyor. Peki, Arka Sokaklar 665. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kanal D ile yeni bölüm fragman detayları!