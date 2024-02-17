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Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 665. Bölüm fragmanı izle | Ekip pusuya düşürüldü! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 00:29 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 00:29

Arka Sokaklar 665. Bölüm fragmanı izle | Ekip pusuya düşürüldü! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Her hafta heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide yeni bölüm fragman heyecanı yaşanıyor. Peki, Arka Sokaklar 665. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kanal D ile yeni bölüm fragman detayları!

Arka Sokaklar 665. Bölüm fragmanı izle | Ekip pusuya düşürüldü! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!

Arka Sokaklar yayınlanan 664.bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Her hafta Cuma akşamı heyecan ve macera dolu bölümleri ile ekranlara gelen dizide, son bölümde Melek'in kaçırılmasında bölücü terör örgütünün parmağı olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Arka Sokalar yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar…

Arka Sokaklar 665. Bölüm fragmanı izle | Ekip pusuya düşürüldü! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 665. bölüm fragmanı için:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/fragmanlar/arka-sokaklar-665-bolum-fragmani

https://www.youtube.com/@ArkaSokaklarKanalD

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Arka Sokaklar 665. Bölüm fragmanı izle | Ekip pusuya düşürüldü! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 664'üncü bölüm özeti şöyle;

Arka Sokaklar 665. Bölüm fragmanı izle | Ekip pusuya düşürüldü! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!

Melek'in kaçırılmasında bölücü terör örgütünün parmağı olduğu ortaya çıkar. Mehmet, Ramiz'e yardım ettiği için çok pişmandır.

Emre ve Cansu hafta sonu tatili için plan yaparlar; fakat, başlarına umulmadık işler açılacağından habersizdirler.

Arka Sokaklar 665. Bölüm fragmanı izle | Ekip pusuya düşürüldü! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!

Yağız, Pınar'la evlenmeye kararlıdır. Annesinin ısrarlarına rağmen Pınar'ın gönlünü alır.

Aylin'in komşusu Müjgan Hanım, Hakan'la birlikte yaşamalarını hoş karşılamaz. Hakan kendini Müjgan Hanım'a sevdirmeye çalışacaktır.

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