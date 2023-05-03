AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden bakılır?

Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:39

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkında araştırmalar devam ediyor. göre İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan -7 Mayıs tarihleri online bir şekilde yapılmakta. Bu noktada "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?" sorusu yanıt aramakta. Sınavlarını tamamlayan adaylar, final sınavlarına hazırlanmaya başlamasıyla birlikte sınav sonuçları için de bekleyişe geçti. Peki, AUZEF vize sonuçları nereden bakılır? AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar