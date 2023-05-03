Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:39

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden bakılır?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkında araştırmalar devam ediyor. göre İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan -7 Mayıs tarihleri online bir şekilde yapılmakta. Bu noktada "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?" sorusu yanıt aramakta. Sınavlarını tamamlayan adaylar, final sınavlarına hazırlanmaya başlamasıyla birlikte sınav sonuçları için de bekleyişe geçti. Peki, AUZEF vize sonuçları nereden bakılır? AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden bakılır?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında sorusu yanıt aramakta. göre İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs tarihinde sona erecek ve sınav sonuçları için bekleyişe geçilecek. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte detaylar

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden bakılır?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ VİZE VE FİNAL TARİHLERİ

2022-2023 AUZEF sınav takvimi paylaşılmıştı. Buna göre İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan -7 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden bakılır?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan'da başlamıştı. Vize sınavları 7 Mayıs günü son bulacak. Sınavlar saat 09:00 ile 23:59 saatleri arasında yapılıyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden bakılır?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Auzef bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmamıştır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs 23:59'a kadar devam edecek.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden bakılır?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

SON DAKİKA