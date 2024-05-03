AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023-2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati!

Lisans ve ön lisans eğitimlerine uzaktan devam eden adaylar bu hafta cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarına giriyor. Sınav öncesi "AUZEF vize sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylara sorumlu oldukları her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. Peki, AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar.