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Haberler Fotohaber AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023-2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:40

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023-2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 4-5 Mayıs tarihlerinde 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Üniversite eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler vize sınavları kapsamında her ders için yöneltilen 20 soruluk test ile imtihan edilecek. Bu noktada AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek soruları için yanıt arayışı başladı. İşte 2023-2024 AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati hakkında tüm merak edilenler…

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023-2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati!

Lisans ve ön lisans eğitimlerine uzaktan devam eden adaylar bu hafta cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarına giriyor. Sınav öncesi "AUZEF vize sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylara sorumlu oldukları her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. Peki, AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023-2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN 2024?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

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AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023-2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF VİZE SINAVLARI NE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

AUZEF sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de başlayacak.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023-2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023-2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

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