Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
16:40
AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023-2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 4-5 Mayıs tarihlerinde 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Üniversite eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler vize sınavları kapsamında her ders için yöneltilen 20 soruluk test ile imtihan edilecek. Bu noktada AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek soruları için yanıt arayışı başladı. İşte 2023-2024 AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati hakkında tüm merak edilenler…