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Haberler Fotohaber Aydın'da gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Aydın'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:30

Aydın'da gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Aydın'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 10 Ekim Salı günü son dakika Aydın deprem ile gece uykusunda sallandı. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken AFAD verileri ile Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Aydın'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 10 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Aydın deprem bilgileri…

AYDIN DEPREM SON DAKİKA: Kuşadası sallandı! Az önce Aydın’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 10 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

Son dakika Aydın deprem haberi ile gece uykusundan sıçradı. Sallantı sebebiyle uyanan vatandaşlar "Şimdi Aydın'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Aydın depreminin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. Ege Denizi merkez üssünde gerçekleşen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken bölgenin hasar durumu hakkında resmi kaynak açıklamaları takip ediliyor. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildiği açıklandı. İşte, 10 Ekim 2023 Aydın deprem son dakika gelişmeleri ve tüm ayrıntılar…

AYDIN DEPREM SON DAKİKA: Kuşadası sallandı! Az önce Aydın’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 10 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

AYDIN DEPREM SON DAKİKA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.

Saat 01.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından kaydedilen Aydın depreminin detayları şu şekilde;

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AYDIN DEPREM SON DAKİKA: Kuşadası sallandı! Az önce Aydın’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 10 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

SON DAKİKA AYDIN DEPREM İLE SALLANDI!

Büyüklük:3.8

Yer: Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın)

Tarih ve saat: 10-10-2023 01:57:59

Derinlik: 7 km

AYDIN DEPREM SON DAKİKA: Kuşadası sallandı! Az önce Aydın’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 10 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AYDIN DEPREM SON DAKİKA: Kuşadası sallandı! Az önce Aydın’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 10 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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