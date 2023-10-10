Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:30

Aydın'da gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Aydın'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 10 Ekim Salı günü son dakika Aydın deprem ile gece uykusunda sallandı. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken AFAD verileri ile Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Aydın'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 10 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Aydın deprem bilgileri…