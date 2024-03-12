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Haberler Fotohaber BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:08

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Ancak konu hakkında beklenen o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Esnafa erken emeklilikte ilaç gibi gelecek olan gelişme ile 9 bin prim gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Konu hakkında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği hakkında da konuştu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

EYT VE BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, şu anda 2 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanmaktadır. Bağ-Kur'lular ise daha önce 9000 prim günü şartı nedeniyle bu yasadan yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların da erken emeklilik fırsatından faydalanması hedefleniyor.

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BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların 9000 olan prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenleme, esnafın daha erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesinde verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini ifade etti.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI

7200 gün, yani yaklaşık 20 yıl sigortalılık süresi, Türkiye'de emeklilik için gereken minimum prim gün sayısını ifade eder. Bu süre zarfında yatırılan primler, bireylerin emeklilik haklarından yararlanabilmesi için büyük önem taşır. 7200 gün emeklilik şartlarına göre, emeklilik için gereken temel koşullar şunlardır:

  • En az 7200 gün sigorta primi yatırılmış olması,
  • Sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaş sınırının doldurulmuş olması,
  • Halen aktif olarak çalışmıyor olma veya çalışma hayatından çekilmiş olma durumu.
  • Bu şartlar, genel hatlarıyla tüm sigortalı çalışanlar için geçerli olmakla birlikte, bazı meslek grupları ve özel durumlar için farklılık gösterebilir.
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

7200 PRİM GÜNÜ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Bağ-Kur 7200 prim günü düşürülmesi konusundaki çalışmaların devam ettiği bilinmektedir. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin Orta Vadeli Plan kapsamında hayata geçirileceğini ve bütçe disiplininden sapmadan bu adımın atılacağını vurguladı. Ancak, bu düzenlemenin tam olarak ne zaman yasalaşacağına dair kesin bir tarih henüz verilmedi.

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