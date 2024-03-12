BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

EYT VE BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, şu anda 2 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanmaktadır. Bağ-Kur'lular ise daha önce 9000 prim günü şartı nedeniyle bu yasadan yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların da erken emeklilik fırsatından faydalanması hedefleniyor.