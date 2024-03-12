Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:08
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?
Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Ancak konu hakkında beklenen o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!