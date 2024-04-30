Giriş Tarihi: 30.04.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
23:39
BAHAR 11. YENİ BÖLÜM İZLE SHOW TV | Rengin itiraf edecek mi? Bahar yeni bölüm tıkla izle, kesintisiz!
Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar 19 Mart Salı bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizide, Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkarken, Mehmet Yılmaz Ak'ta Bahar'ın eşi Timur'a hayat verecek. Bahar'ın hikayesine odaklanan dizide, doktorluk mesleğini bırakarak kendini eşine, çocuklarına ve evine adamış bir kadın anlatılıyor. İzlemek isteyenler için 11. bölüm gündemde! İşte, Show TV Bahar 11. Bölüm izle!