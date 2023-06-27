Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 15:33

Bayramda BİM açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Kurban Bayramı gelip çattı. Yılın ikinci dini bayramı bu yıl 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bayramda zincir market çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bayramda BİM açık mı kapalı mı sorusu pek çok vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler açıklamaları takip ediyor. Kurban Bayramı'nın 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler saat kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı'nda BİM açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte, Kurban Bayramı BİM çalışma saatleri 2023…