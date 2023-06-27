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Haberler Fotohaber Bayramda BİM açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 15:33

Bayramda BİM açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Kurban Bayramı gelip çattı. Yılın ikinci dini bayramı bu yıl 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bayramda zincir market çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bayramda BİM açık mı kapalı mı sorusu pek çok vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler açıklamaları takip ediyor. Kurban Bayramı'nın 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler saat kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı'nda BİM açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte, Kurban Bayramı BİM çalışma saatleri 2023…

Bayramda BİM açık mı? Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

Bayramda BİM açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık soruları gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı bu yıl 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Evlerinin ihtiyaçlarını zincir marketler üzerinden karşılayan vatandaşlar internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Kurban Bayramı BİM çalışma saatleri 2023 yılı için araştırılıyor. 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı'nda BİM marketler çalışıyor mu, kapalı, tatil mi soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Kurban Bayramı'nın 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, kaçta kapanıyor? İşte, detaylar…

Bayramda BİM açık mı? Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

BAYRAMDA BİM MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

BİM marketlerin çalışma saatleri bölgesel ya da şubeye göre farklılık gösterebilir. Market zincirler genelde dini bayramların ilk gününde kapalı oluyor. Ancak konuya dair kurumların resmi bir açıklaması bulunmuyor.

Çalışma saatleri ise şöyle;

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Bayramda BİM açık mı? Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

27 HAZİRAN 2023 AREFE GÜNÜ BİM AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

BİM marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü BİM, müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

Dolayısıyla 27 Haziran Salı günü BİM marketlerin açık olması bekleniyor.

Bayramda BİM açık mı? Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

BİM KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz bayramın 1. günü BİM kapalı tutulmuştu.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda BİM marketlerin Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran Çarşamba kapalı olması bekleniyor.

Perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olacağı düşünülüyor. Konuyla açıklama geldiği durumda detaylar haberimizde yer alacaktır.

Bayramda BİM açık mı? Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. günü BİM marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

İŞTE BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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