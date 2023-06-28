Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı’nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 08:15

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı’nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Kurban Bayramı dolasıyla ulaşımı aktif bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Bayram tatilini gezerek değerlendirmek isteyen kişiler İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile tüm merak edilenler yanıt buldu. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı’nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Toplamda 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle, akraba ve yakınlarını ziyaret edecek olan vatandaşlar, metro, vapur, metrobüs gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırmaya ve sorgulamaya başladı. Peki, Bayramda taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı’nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı’nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı’nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bayramın 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı’nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Kurban Bayramı başlamadan sürücüler için sevindiren haber Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. 24 Haziran gece saat 00'dan itibaren ücretsiz köprü ve otoyol geçişleri başladı. Yap, işlet ve devret projeleri hariç olmak üzere bayram öncesinde ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar uygulama devam edecek. İşte, ücretsiz köprü ve otoyollar;

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

SON DAKİKA