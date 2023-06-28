Kurban Bayramı dolasıyla ulaşımı aktif bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Bayram tatilini gezerek değerlendirmek isteyen kişiler İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile tüm merak edilenler yanıt buldu. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?