Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 28,29,30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı’nda metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Kurban Bayramı başlamadan sürücüler için sevindiren haber Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. 24 Haziran gece saat 00'dan itibaren ücretsiz köprü ve otoyol geçişleri başladı. Yap, işlet ve devret projeleri hariç olmak üzere bayram öncesinde ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar uygulama devam edecek. İşte, ücretsiz köprü ve otoyollar;

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)