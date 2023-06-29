BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? || Bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorusu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de merak ediliyor. 28 Haziran Çarşamba günü başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Bayram günlerinde Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Aynı zamanda Resmi Gazete'nin bayramda Marmaray, Başkentray, İZBAN seferleri ile otobüs, metrobüs ve metrolar hakkındaki açıklamaları da merak konusu olmayı başardı. Peki, bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ücretsiz toplu taşıma tarihleri...