Giriş Tarihi: 29.06.2023 07:32
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
07:32
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? || Bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı soruları Kurban Bayramı'nın idrak edildiği bu günlerde sık sık soruluyor. Yılın ikinci ve son dini bayramı bütün İslam aleminde coşkuyla kutlanıyor. Bayramın ilk gününde kurbanlarını kesen vatandaşlar ikinci günü itibariyle kurban tatilini dışarda değerlendirmek istiyor. Ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? sorularına yanıt arıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacak. Peki, bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ücretsiz toplu taşıma tarihleri...