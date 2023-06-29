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Haberler Fotohaber BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? || Bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 29.06.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 07:32

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? || Bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı soruları Kurban Bayramı'nın idrak edildiği bu günlerde sık sık soruluyor. Yılın ikinci ve son dini bayramı bütün İslam aleminde coşkuyla kutlanıyor. Bayramın ilk gününde kurbanlarını kesen vatandaşlar ikinci günü itibariyle kurban tatilini dışarda değerlendirmek istiyor. Ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? sorularına yanıt arıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacak. Peki, bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ücretsiz toplu taşıma tarihleri...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? || Bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorusu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de merak ediliyor. 28 Haziran Çarşamba günü başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Bayram günlerinde Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Aynı zamanda Resmi Gazete'nin bayramda Marmaray, Başkentray, İZBAN seferleri ile otobüs, metrobüs ve metrolar hakkındaki açıklamaları da merak konusu olmayı başardı. Peki, bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ücretsiz toplu taşıma tarihleri...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? || Bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak.

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BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? || Bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?
Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? || Bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

OTOYOL VE KÖPRÜLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? || Bayramın 1-2-3-4. Günü İETT, tramvay, Marmaray, Vapur, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?
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