Giriş Tarihi: 14.06.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 07:47

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Çarşamba Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde ne konular var?

Bugün Kabine Toplantısı var mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. En son 6 Haziran 2023 Salı günü yeni Cumhurbaşkanı Kabinesi ilk defa toplanırken gündemde Gençlik ve Aile Bankası, enerji hamleleri, emekliye bayram ikramiyesi, kurban bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ve buğday alım fiyatları yer alıyordu. Bu noktada Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt aramakta. Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları araştırılacak. Kabine Toplantısı konuları ve kararları, gün içerisinde netlik kazanacak. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar