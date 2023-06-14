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Haberler Fotohaber Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Çarşamba Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde ne konular var?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 07:47

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Çarşamba Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde ne konular var?

Bugün Kabine Toplantısı var mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. En son 6 Haziran 2023 Salı günü yeni Cumhurbaşkanı Kabinesi ilk defa toplanırken gündemde Gençlik ve Aile Bankası, enerji hamleleri, emekliye bayram ikramiyesi, kurban bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ve buğday alım fiyatları yer alıyordu. Bu noktada Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt aramakta. Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları araştırılacak. Kabine Toplantısı konuları ve kararları, gün içerisinde netlik kazanacak. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Çarşamba Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde ne konular var?

Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak, bugün Kabine var mı gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. Yeni Bakanlar Kurulu ile ilk Kabine toplantısı 6 Haziran Salı günü toplanırken, gündemde emekli bayram ikramiyeleri, kurban bayramı tatili ve Gençlik ve Aile Bankası kurulması vardı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Çarşamba Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde ne konular var?

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez yeni ekiple görüşecek. Toplantının tarihi belli oldu.

En son 6 Haziran Salı günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni toplantısını 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.

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Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Çarşamba Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde ne konular var?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Seçim zaferi ile ilgili konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, enerji hamlelerini sürdüreceklerini açıkladı. Gençlik ve Aile Bankası kurulmasından Millet Bahçelerinin açılışına kadar birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleye de dikkat çekti.

Öte yandan Kabineden emekliye ve çalışana müjde geldi!

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Çarşamba Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde ne konular var?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Yeni hasat döneminin ve açıklanan alım fiyatlarının çiftçilere millete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Çarşamba Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde ne konular var?

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz. Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.

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