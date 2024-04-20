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Haberler Fotohaber Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri
Giriş Tarihi: 20.04.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 17:11

Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri

Buzağı desteğinin ne zaman yatacağı, hak sahibi çiftçiler tarafından takip ediliyor. 1. Dönem başvurularının ocak ayında tamamlanmasının ardından 2. Dönem başvuruları başladı. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından besicilerin T.C Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri ne zaman?

Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri

Buzağı desteği 2. Dönem başvurularıyla beraber ödeme tarihleri de araştırma konusu oldu. 1.150 TL, 300 TL, 450 TL, 200 TL arasında değişen buzağı desteği tutarları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Peki, Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri ne zaman?

Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda Buzağı destekleme ödeme tarihi gündeme geldi. Ancak ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri

BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?
Temel Destek: 1.150 ₺/baş
Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş
Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş
Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.

Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe,

Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.

Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri
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