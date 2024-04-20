Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri

Buzağı desteği 2. Dönem başvurularıyla beraber ödeme tarihleri de araştırma konusu oldu. 1.150 TL, 300 TL, 450 TL, 200 TL arasında değişen buzağı desteği tutarları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Peki, Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri ne zaman?