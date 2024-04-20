Giriş Tarihi: 20.04.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
17:11
Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri
Buzağı desteğinin ne zaman yatacağı, hak sahibi çiftçiler tarafından takip ediliyor. 1. Dönem başvurularının ocak ayında tamamlanmasının ardından 2. Dönem başvuruları başladı. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından besicilerin T.C Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri ne zaman?