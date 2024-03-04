SON DAKİKA: ÇANAKKALE DEPREM ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti/büyüklüğü kaç?

Son dakika Çanakkale deprem ile sallandı. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 4 Mart listesi ile duyuruldu. Şiddetli sarsıntı, İstanbul, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere pek çok çevre ilde de hissedildi. Bölge sakinleri söz konusu depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için araştırmalara başladı. Yenice merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı endişe ve paniğe sebep oldu.Peki, Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, detaylar.