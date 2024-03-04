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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: ÇANAKKALE DEPREM ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti/büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 22:56

SON DAKİKA: ÇANAKKALE DEPREM ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti/büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberi… Çanakkale'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Yenice merkez üssünde meydana gelen sallantı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile kamuoyuna duyuruldu. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı, İstanbul, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki; 4 Mart 2024 az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

SON DAKİKA: ÇANAKKALE DEPREM ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti/büyüklüğü kaç?

Son dakika Çanakkale deprem ile sallandı. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 4 Mart listesi ile duyuruldu. Şiddetli sarsıntı, İstanbul, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere pek çok çevre ilde de hissedildi. Bölge sakinleri söz konusu depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için araştırmalara başladı. Yenice merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı endişe ve paniğe sebep oldu.Peki, Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, detaylar.

SON DAKİKA: ÇANAKKALE DEPREM ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti/büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA: KORKUTAN DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 21:38'de Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Yenice- Çanakkale olarak kayıtlara geçti.

10.44 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başta Çanakkale olmak üzere Tekirdağ, Edirne, Balıkesir ve İstanbul'da hissedildi.

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE DEPREM ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti/büyüklüğü kaç?

#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Yenice (Çanakkale)
Tarih:2024-03-04
Saat:21:38:55 TSİ
Enlem:39.99306 N
Boylam:27.43083 E
Derinlik:10.44 km

SON DAKİKA: ÇANAKKALE DEPREM ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti/büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA: ÇANAKKALE DEPREM ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti/büyüklüğü kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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