Giriş Tarihi: 04.03.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
22:56
SON DAKİKA: ÇANAKKALE DEPREM ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti/büyüklüğü kaç?
Son dakika deprem haberi… Çanakkale'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Yenice merkez üssünde meydana gelen sallantı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile kamuoyuna duyuruldu. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı, İstanbul, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki; 4 Mart 2024 az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…