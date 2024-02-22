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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 22 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:33

CANLI ALTIN FİYATLARI 22 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 22 Şubat altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2021 TL'den alıcı buluyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 22 Şubat altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 22 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları 22 Şubat günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Hafta başından beri dikey yönlü bir ivme gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 22 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.023,17
SATIŞ(TL) 2.023,51

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CANLI ALTIN FİYATLARI 22 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.444,00
SATIŞ(TL) 3.553,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 22 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.731,00
SATIŞ(TL) 14.255,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 22 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.028,17
SATIŞ(USD) 2.028,50

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