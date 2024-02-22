Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:33
CANLI ALTIN FİYATLARI 22 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 22 Şubat altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2021 TL'den alıcı buluyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 22 Şubat altın fiyatları alış-satış tablosu…