CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET! | 12 Mayıs 2024 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 432 liradan yaparken; 12 Mayıs Pazar günü 2 bin 444 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 977 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 996 TL'den alıcı buluyor.