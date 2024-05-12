Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
11:17
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET! | 12 Mayıs 2024 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından son işlem gününü yükselişle tamamladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 402 liradan yaparken; 11 Mayıs Cumartesi günü 2 bin 453TL'ye yükseldi. Altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…