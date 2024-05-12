Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET! | 12 Mayıs 2024 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 11:17

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET! | 12 Mayıs 2024 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından son işlem gününü yükselişle tamamladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 402 liradan yaparken; 11 Mayıs Cumartesi günü 2 bin 453TL'ye yükseldi. Altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET! | 12 Mayıs 2024 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET! | 12 Mayıs 2024 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 432 liradan yaparken; 12 Mayıs Pazar günü 2 bin 444 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 977 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 996 TL'den alıcı buluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET! | 12 Mayıs 2024 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.443,85
Satış:2.444,47

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET! | 12 Mayıs 2024 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.360,00
Satış: 2.361,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP ET! | 12 Mayıs 2024 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.910,16
Satış: 3.996,71

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

SON DAKİKA