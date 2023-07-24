Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Temmuz 2023 Milli Piyango Online (MPİ) ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 24 Temmuz 2023 çekilişi için ziyaret edilmeye başlandı. Milli Piyango tarafından haftada 3 kez düzenlenen şans oyunu Pazartesi çekilişi canlı izle araştırmaları hız kazandı. Kazandıran numaraların ardında 70 milyon TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün son dakika açıklanacak. Bu noktada gözler MP TV canlı yayınına çevrildi. Bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde sonuç araştırmalarına başladı. İşte, Milli Piyango Online ile 24 Temmuz 2023 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...