Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DEPREMZEDE HİBE/KREDİ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi müjdesi! Depremzede hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 17:04

DEPREMZEDE HİBE/KREDİ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi müjdesi! Depremzede hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Depremzede hibe - kredi desteği başvuru tarihleri, şartları, faiz oranı ve vade sayısı ile ilgili araştırmalar başladı. Depremde ev ve iş yeri yıkılan vatandaş için harekete geçen hükümet, yeni destek paketi hazırladı. Bakan Mehmet Özhaseki açıklamasına göre, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde yapmak isteyen afetzedelere, konutları için 500 bin TL, iş yerleri için ise 250 bin TL hibe verilecek. Hibenin yanı sıra tutarı konut ve iş yeri büyüklüklerine göre değişen faizsiz ve 10 yıl vadeli kredi imkânı sunulacak. Peki, Depremzede hibe ve kredi desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kimler alabilir? İşte, 2023 Depremzede hibe ve kredi desteği başvuru süreci hakkında merak edilen tüm detaylar…

Depremzede hibe ve kredi desteği başvuruları ne zaman? Konut ve iş yerleri için faizsiz kredi müjdesi! Depremzede hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Depremzede hibe ve kredi desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kimler alabilir soruları yanıt arıyor. Hükümet asrın felaketinde ev ve iş yeri yıkılan vatandaş için yeni destek paketi hayata geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili detayları aktardı. Buna göre evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlara, konutları için 500 bin TL, iş yerleri için ise 250 bin TL hibe verilecek. Hibenin yanı sıra evini ve iş yerini yaptırmak isteyenlere kredi sağlanacak olup süreç bakanlık denetiminde işleyecek. Peki, Depremzede hibe ve kredi desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, vade sayısı kaç, faiz oranı nasıl? İşte, 2023 Depremzede hibe ve kredi desteği başvuru ekranı, tarihleri ve şartları hakkında ayrıntılı bilgiler…

Depremzede hibe ve kredi desteği başvuruları ne zaman? Konut ve iş yerleri için faizsiz kredi müjdesi! Depremzede hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BAKAN ÖZHASEKİ DUYURDU: DEPREMZEDELERE YENİ DESTEK PAKETİ!

Hükümet asrın felaketinde ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlar için yeni destek paketi hayata geçirdi. Yerinde Dönüşüm Projesi'yle hibenin yanı sıra faizsiz 10 yıl vadeli kredi imkânı sağlanacak.

Depremzedelere yeni destek paketi ile ilgili detaylı açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Depremzede hibe ve kredi desteği başvuruları ne zaman? Konut ve iş yerleri için faizsiz kredi müjdesi! Depremzede hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında afetzedelerden kendi yapısını yerinde yapmak isteyenlere; Konutları için 500 bin TL, işyerleri için ise 250 bin TL hibe verilecek. Yine afetzede vatandaşlarımız konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL arasında, ve işyeri büyüklüklerine göre de 250 bin TL ile 500 bin TL arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Krediler 2 yıl ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak. 4 tane kırmızı çizgimiz var. Fay kırıklarının olduğu yerde yapılaşma olmayacak. Zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılamayacak. Dere yataklarına bundan sonra yapı yapılamayacak cezalar meclise gelecek. Sıfır toleransla devam edeceğiz.''

Depremzede hibe ve kredi desteği başvuruları ne zaman? Konut ve iş yerleri için faizsiz kredi müjdesi! Depremzede hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

4 KIRMIZI ÇİZGİ BELİRLENDİ

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde dört kırmızı çizgi belirlediklerini belirtti.

Buna göre, fay hatlarının üzerinde yapılaşma olmayacak.

Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşma izni verilmeyecek.

Dere yataklarında imara izin verilmeyecek.

Mimarlık mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak.

Depremzede hibe ve kredi desteği başvuruları ne zaman? Konut ve iş yerleri için faizsiz kredi müjdesi! Depremzede hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

DEPREMZEDELERE KREDİ VE HİBE VERİLECEK!

İnşaat maliyetlerini hesaplayarak kredi ve hibe yöntemleri geliştirdik. Vatandaşlar konut yapmak istediklerinde yarıdan fazlası bir araya gelirse imkan vereceğiz.

Konutlar için 500 bin dükkanlar için 250 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Konutlar için 500 binle 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için de 250 bin ile 500 bin lira arasında kredi verilecek.

SON DAKİKA