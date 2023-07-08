DEPREMZEDE HİBE/KREDİ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi müjdesi! Depremzede hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Depremzede hibe - kredi desteği başvuru tarihleri, şartları, faiz oranı ve vade sayısı ile ilgili araştırmalar başladı. Depremde ev ve iş yeri yıkılan vatandaş için harekete geçen hükümet, yeni destek paketi hazırladı. Bakan Mehmet Özhaseki açıklamasına göre, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde yapmak isteyen afetzedelere, konutları için 500 bin TL, iş yerleri için ise 250 bin TL hibe verilecek. Hibenin yanı sıra tutarı konut ve iş yeri büyüklüklerine göre değişen faizsiz ve 10 yıl vadeli kredi imkânı sunulacak. Peki, Depremzede hibe ve kredi desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kimler alabilir? İşte, 2023 Depremzede hibe ve kredi desteği başvuru süreci hakkında merak edilen tüm detaylar…