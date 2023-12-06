Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartları neler? İlk Evim kampanyası geliyor! 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ AÇIKLADI

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması sonrası gündeme gelen düşük faizli konut kredisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi. Peki ilk kez konut alanlar kredi başvurusu ne zaman, uygun kredi başvuru şartları neler, vade ve faiz oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi verilmesi planlanıyor. Bu noktada, düşük faizli konut kredisi hakkında araştırmalar da hız kazandı.