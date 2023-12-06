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Haberler Fotohaber Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartları neler? İlk Evim kampanyası geliyor! 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 01:22 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 01:22

Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartları neler? İlk Evim kampanyası geliyor! 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

Düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtmişti. Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli kredi için çalışmalar sürüyor. Uzun vade imkanı ile konut sahibi olmak isteyenler düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir merak ediyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla varan vade süresi olacağı belirtilen İlk Evim kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve kapsamı gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Düşük faizli konut kredisi şartları neler? İşte, İlk Evim kampanyası şartları ve hesaplama tablosu…

Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartları neler? İlk Evim kampanyası geliyor! 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan yeni konut kredisi kampanyası için çalışmalar devam ediyor. İlk defa ev sahibi olacak kişiler bir süredir gündemde olan kampanyanın ayrıntıları için son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler, hangi bankalar veriyor? İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faizli İlk Evim kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve hakkında tüm merak edilenler…

Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartları neler? İlk Evim kampanyası geliyor! 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ AÇIKLADI

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması sonrası gündeme gelen düşük faizli konut kredisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi. Peki ilk kez konut alanlar kredi başvurusu ne zaman, uygun kredi başvuru şartları neler, vade ve faiz oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi verilmesi planlanıyor. Bu noktada, düşük faizli konut kredisi hakkında araştırmalar da hız kazandı.

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Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartları neler? İlk Evim kampanyası geliyor! 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

OVP KAPSAMINDA İLK KEZ EV ALACAKLARA DESTEK!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açklamasında "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullandı.

Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartları neler? İlk Evim kampanyası geliyor! 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

Yılmaz, hükümetin ilk evini alacak vatandaşlara yönelik kredi desteğinin nasıl olacağına ilişkin soruya yanıt verdi:

"İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz.

İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk.

İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde…

Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartları neler? İlk Evim kampanyası geliyor! 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

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