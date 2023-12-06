Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartları neler? İlk Evim kampanyası geliyor! 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

Düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtmişti. Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli kredi için çalışmalar sürüyor. Uzun vade imkanı ile konut sahibi olmak isteyenler düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir merak ediyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla varan vade süresi olacağı belirtilen İlk Evim kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve kapsamı gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Düşük faizli konut kredisi şartları neler? İşte, İlk Evim kampanyası şartları ve hesaplama tablosu…