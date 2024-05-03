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Haberler Fotohaber EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:32

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) bu yıl 28 Nisan'da 115 bin adayın katılımı ile yapıldı. Sınava katılım sağlayan ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin aday sınavın hemen ardından EKPSS sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile EKPSS sonuçları sorgulama ekranı.

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan engelli kadrolarına girmek isteyen adaylar EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Söz konusu sınavda adaylara 60 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulanmış ve engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilmişti. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile EKPSS sonuç tarihi ve diğer detaylar.

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları, ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçların öncesinde adaylar, 06-21 Mayıs tarihlerinde kura başvurularını gerçekleştirecek. Kura çekilişi ise Haziran ayında tamamlanacak.

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EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KURA İLE YERLEŞTİRMEDE TUTARSIZLIK TESPİT EDİLİRSE İPTAL EDİLECEK
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

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