ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: 3 üzerinde sallandı! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 8 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika Elazığ deprem haberi az önce geldi. Elazığ Gözebaşı merkez üssünde kaydedilen sarsıntı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile aktarıldı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin dört bir yanında her gün yüzlerce sarsıntı meydana geliyor. Son olarak yaşanan Elazığ deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları ile gündemdeki yerini aldı. Derinliği 5.8 km olarak ölçülen sarsıntı, şehrin sakinlerini paniğe sevk etti. Peki, şimdi Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 8 Ekim 2023 Elazığ depremi hakkında ayrıntılı bilgiler....