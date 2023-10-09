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Haberler Fotohaber ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: 3 üzerinde sallandı! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 8 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 09.10.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 01:10

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: 3 üzerinde sallandı! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 8 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika Elazığ deprem haberi ile güne uyandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile aktarılan verilere göre sarsıntı, Elazığ Gözebaşı merkez üssünde meydana geldi. 3 üzeri büyüklükte gerçekleşen Elazığ depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detayları ile araştırılmaya başladı. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, arama motorlarına yoğunlaşmış durumda. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 8 Ekim 2023 Elazığ deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: 8 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Elazığ deprem haberi az önce geldi. Elazığ Gözebaşı merkez üssünde kaydedilen sarsıntı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile aktarıldı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin dört bir yanında her gün yüzlerce sarsıntı meydana geliyor. Son olarak yaşanan Elazığ deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları ile gündemdeki yerini aldı. Derinliği 5.8 km olarak ölçülen sarsıntı, şehrin sakinlerini paniğe sevk etti. Peki, şimdi Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 8 Ekim 2023 Elazığ depremi hakkında ayrıntılı bilgiler....

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: 8 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: ELAZIĞ'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika haberine göre, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Elazığ'da deprem meydana geldi.

Saat 09.34'te yaşanan depremin merkez üssü Gözebaşı ilçesi olarak açıklandı.

3,1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 5.8 kilometre olarak ölçüldü.

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ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: 8 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE ELAZIĞ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.1

Yer:GOZEBASI-(ELAZIG)

Tarih:2023.10.07

Saat:09:34:00 TSİ

Derinlik: 5.8 km

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: 8 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: 8 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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