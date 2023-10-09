ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: 3 üzerinde sallandı! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 8 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika Elazığ deprem haberi ile güne uyandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile aktarılan verilere göre sarsıntı, Elazığ Gözebaşı merkez üssünde meydana geldi. 3 üzeri büyüklükte gerçekleşen Elazığ depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detayları ile araştırılmaya başladı. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, arama motorlarına yoğunlaşmış durumda. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 8 Ekim 2023 Elazığ deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.