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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2023 | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler, kimler alabilecek?
Giriş Tarihi: 06.11.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 16:25

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2023 | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler, kimler alabilecek?

Yeni evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Bankası vasıtasıyla 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve yüzde sıfır faizle 150 bin TL evlilik kredisi detayları belli oldu. 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu. Deprem bölgesi öncelikli olmak üzere proje yakında başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, başvuru tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte, detaylar…

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2023 | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler, kimler alabilecek?

Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim dönemi vaatlerinden olan evlilik kredisi Aile ve Gençlik Bankası tarafından 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak ödenecek. Gelir ve yaş kriterinin olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlilik kredisi başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, evlilik kredisi ne zaman çıkacak? Faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı olacak mı? İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2023 | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler, kimler alabilecek?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ MECLİS'E GELDİ

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2023 | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler, kimler alabilecek?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2023 | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler, kimler alabilecek?

EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."

Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmayla ilgili Meclis'i işaret etti.

"Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2023 | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler, kimler alabilecek?

FAİZSİZ EVLİLİK KEDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek." ifadelerini kullandı.

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