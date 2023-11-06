EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2023 | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler, kimler alabilecek?

Yeni evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Bankası vasıtasıyla 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve yüzde sıfır faizle 150 bin TL evlilik kredisi detayları belli oldu. 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu. Deprem bölgesi öncelikli olmak üzere proje yakında başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, başvuru tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte, detaylar…