Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir? Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

FIRTINALI SOYGUN FİLMİ KONUSU

Fırtınalı Soygun, fırtınalı bir gecede büyük bir soygun gerçeleştirmeye çalışan çeteyi durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir polisin hikayesini konu ediyor. Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.