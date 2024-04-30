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Haberler Fotohaber Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir? Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 15:53

Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir? Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Fırtınalı Soygun konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Michael Polish'in yönetmen koltuğuna oturduğu Amerikan aksiyon dram filmi bu akşam televizyonda filmseverlerle buluşuyor. 2020 yılında vizyona giren Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas'ın başrolleri paylaştığı yapımda fırtınalı bir gecede büyük bir soygun gerçekleştirmeye çalışan çeteyi durdurmaya çalışan polisin hikayesi anlatılıyor. Peki, Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar.

Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir? Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Fırtınalı Soygun (Force of Nature) filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var merak ediliyor. 2020 yılı vizyona giren film aksiyon ve dram türlerinde olup yönetmen koltuğunda Michael Polish oturuyor. Peki, Fırtınalı Soygun oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte yanıtı.

Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir? Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

FIRTINALI SOYGUN FİLMİ KONUSU

Fırtınalı Soygun, fırtınalı bir gecede büyük bir soygun gerçeleştirmeye çalışan çeteyi durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir polisin hikayesini konu ediyor. Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

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Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir? Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

FIRTINALI SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI

11 Eylül 2020 Sinemada / 1s 39dk / Aksiyon, Dram
Yönetmen Michael Polish
Senarist Cory Miller
Oyuncular: Mel Gibson, Emile Hirsch, Kate Bosworth
Orijinal adı Force Of Nature

Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir? Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

FIRTINALI SOYGUN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mel Gibson'un başrolünü üstlendiği Fırtınalı Soygun filmi 30 Nisan 2024 Salı akşamı Kanal D ekranlarında saat 22:30'da izleyicisiyle buluşacak.

Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir? Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
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