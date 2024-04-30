Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
15:53
Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir? Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Fırtınalı Soygun konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Michael Polish'in yönetmen koltuğuna oturduğu Amerikan aksiyon dram filmi bu akşam televizyonda filmseverlerle buluşuyor. 2020 yılında vizyona giren Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas'ın başrolleri paylaştığı yapımda fırtınalı bir gecede büyük bir soygun gerçekleştirmeye çalışan çeteyi durdurmaya çalışan polisin hikayesi anlatılıyor. Peki, Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar.