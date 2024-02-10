Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
06:41
GÜNCEL SON DEPREMLER 10 ŞUBAT LİSTESİ 2024! AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 10 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!