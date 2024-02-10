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Haberler Fotohaber GÜNCEL SON DEPREMLER 10 ŞUBAT LİSTESİ 2024! AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 06:41

GÜNCEL SON DEPREMLER 10 ŞUBAT LİSTESİ 2024! AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 10 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!

GÜNCEL SON DEPREMLER 10 ŞUBAT LİSTESİ 2024! AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorular yanıt buluyor. Ülkemizde yaşanan 3.0 şiddeti ve üzeri depremler verilerle vatandaşlarla paylaşılıyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar arama motorlarına yöneliyor. İşte Kandilli ve AFAD verileriyle 10 Şubat 2024 son depremler listesi

GÜNCEL SON DEPREMLER 10 ŞUBAT LİSTESİ 2024! AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AKDENİZ DEPREM

Büyüklük:3.1 (Ml)

Yer:Girit Adası (Akdeniz)

Tarih:10.02.2024

Saat:05:37:06 TSİ

Derinlik:5.2 km

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GÜNCEL SON DEPREMLER 10 ŞUBAT LİSTESİ 2024! AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç?

MUĞLA DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Muğla (Ortaca)

Tarih:09.02.2024

Saat:02:56:55 TSİ

Derinlik:6.9 km

GÜNCEL SON DEPREMLER 10 ŞUBAT LİSTESİ 2024! AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

GÜNCEL SON DEPREMLER 10 ŞUBAT LİSTESİ 2024! AFAD ve Kandilli verileriyle az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç?

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