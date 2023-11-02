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Haberler Fotohaber HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Diyanet 2024 Hac kuraları ne zaman çekiliyor, e-devlet kura sonucu saat kaçta açıklanır?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 08:00

HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Diyanet 2024 Hac kuraları ne zaman çekiliyor, e-devlet kura sonucu saat kaçta açıklanır?

İbadetlerini tamamlamak için kuraya katılan hacı adaylarının beklediği gün geldi. Hac kuraları çekiliyor! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan kura çekimi tarihi ve saati için heyecanlı bekleyiş başladı. Kutsal topraklara ziyarette bulunmak isteyenler asil ve yedek isim listesi için sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Ekim ayı itibarıyla ön başvurularını tamamlayan adaylar Diyanet TV ekranı başında. 2024 Hac kura sonuçları sorgulama e-devlet sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Peki; Hac kuraları ne zaman çekiliyor, sonuçlar saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte; canlı yayın kanalı, kesin kayıt tarihleri ve ücretleri.

HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Diyanet 2024 Hac kuraları ne zaman çekiliyor, e-devlet kura sonucu saat kaçta açıklanır?

Son Dakika Hac kuraları 2024 ne zaman çekilecek belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan kura tarihi geldi. Aylardır bekledikleri sonuçları yakın mercek altına alan hacı adaylarının sonuçları e-devlet sistemi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişinin tamamlanması ardından kesin kayıtlar başlayacak. Hac kura sonuçları sorgulama ekranı bugün sık sık ziyaret edilecek. Peki, Hac kuraları ne zaman çekiliyor, saat kaçta, nereden izlenir, hangi kanalda? İşte Hac kura sonuçlarında son durum.

HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Diyanet 2024 Hac kuraları ne zaman çekiliyor, e-devlet kura sonucu saat kaçta açıklanır?

SON DAKİKA HAC KURASI ÇEKİLİYOR!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş binlerce hazı adayının beklediği tarihi duyurdu. 13 Eylül-11 Ekim tarihlerinde ön kayıtlarını tamamlayan adaylar kesin kayıtları öncesinde asil ve yedek listesine ulaşıyor.

2024 yılına ait kura çekimi 2 Kasım Perşembe günü yani bugün gerçekleşiyor:

"Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin."

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HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Diyanet 2024 Hac kuraları ne zaman çekiliyor, e-devlet kura sonucu saat kaçta açıklanır?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2024?

2 Kasım günü noter huzurunda çekilecek kuraların saatine dair bilgi paylaşılmadı. Sabah saatlerinde çekilmesi beklenen kuranın sonuçları akşam saatlerinde duyurulacak.

Adaylar belirlenen saatte e-devlet üzerinden sonuçlarına ulaşacak.

HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Diyanet 2024 Hac kuraları ne zaman çekiliyor, e-devlet kura sonucu saat kaçta açıklanır?

HAC KURA SONUÇLARI AKŞAM 21.00'DA!

Hacı adayları, Hac kura sonuçlarını çekiliş günü saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek. Kesin kayıt tarihi öncesinde belirlenen asil ve yedek listelerine göre kayıtlar alınacak.

HAC KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Diyanet 2024 Hac kuraları ne zaman çekiliyor, e-devlet kura sonucu saat kaçta açıklanır?

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diyanet TV ile Hac kura çekilişi canlı izle başlığı altında araştırmalar sürüyor. Diyanet TV'nin yayın akışına bakıldığında kuraya dair bir bilgi bulunmuyor. Kuraların canlı takip bilgisi geldiği takdirde haberimizdeki yerini alacak.

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