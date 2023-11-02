Giriş Tarihi: 02.11.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 08:00

HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Diyanet 2024 Hac kuraları ne zaman çekiliyor, e-devlet kura sonucu saat kaçta açıklanır?

İbadetlerini tamamlamak için kuraya katılan hacı adaylarının beklediği gün geldi. Hac kuraları çekiliyor! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan kura çekimi tarihi ve saati için heyecanlı bekleyiş başladı. Kutsal topraklara ziyarette bulunmak isteyenler asil ve yedek isim listesi için sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Ekim ayı itibarıyla ön başvurularını tamamlayan adaylar Diyanet TV ekranı başında. 2024 Hac kura sonuçları sorgulama e-devlet sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Peki; Hac kuraları ne zaman çekiliyor, sonuçlar saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte; canlı yayın kanalı, kesin kayıt tarihleri ve ücretleri.