Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:47

HAC KURA TARİHİ 2024 belli oldu! || Diyanet Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek hac kura çekilişi için beklenen tarih açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Uzun yıllardır kutsal topraklara gitmenin hayalini kurarak başvuruda bulunan birçok vatandaş hac kura sonuçları beklemeye başlamıştı. İlk kayıt yaptıran hacı adaylarının ön kayıt başvuruları 15 Ekim'de sona ererken kuraya daha önceki yıllarda kayıt yaptıran adaylar da otomatik olarak dahil edilecek. Peki, Diyanet İşleri ile 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli mi? İşte, detaylar…