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Haberler Fotohaber HAC KURA TARİHİ 2024 belli oldu! || Diyanet Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:47

HAC KURA TARİHİ 2024 belli oldu! || Diyanet Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek hac kura çekilişi için beklenen tarih açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Uzun yıllardır kutsal topraklara gitmenin hayalini kurarak başvuruda bulunan birçok vatandaş hac kura sonuçları beklemeye başlamıştı. İlk kayıt yaptıran hacı adaylarının ön kayıt başvuruları 15 Ekim'de sona ererken kuraya daha önceki yıllarda kayıt yaptıran adaylar da otomatik olarak dahil edilecek. Peki, Diyanet İşleri ile 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli mi? İşte, detaylar…

HAC KURA TARİHİ 2024 belli oldu! || Diyanet Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri tarafından düzenlenen 2023 hac kuraları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak sorusu kutsal topraklara gitmeyi arzulayan vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Adaylar sonuçlara e-Devlet ekranı üzerinden erişebilecek. Akabinde hacı olmaya hak kazanan vatandaşlar kesin kayıt işlemlerini tamamlamalarının ardından kutsal topraklara gidecek. Peki, hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

HAC KURA TARİHİ 2024 belli oldu! || Diyanet Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da açıklamaları çerçevesinde önümüzdeki hafta itibariyle değerlendirmeye alınacak. Kura çekilişinin bu hafta gerçekleşmesi öngörülüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini duyurdu.

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HAC KURA TARİHİ 2024 belli oldu! || Diyanet Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?
Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

HAC KURA TARİHİ 2024 belli oldu! || Diyanet Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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HAC KURA TARİHİ 2024 belli oldu! || Diyanet Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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