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Haberler Fotohaber HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ 2024: Hıdırellez dilek dileme ne zaman yapılır, gül ağacına nasıl dilek dilenir, gelenekleri neler?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:43

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ 2024: Hıdırellez dilek dileme ne zaman yapılır, gül ağacına nasıl dilek dilenir, gelenekleri neler?

Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri ile ilgili araştırmalar başladı. Dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen Hıdırellez günü, ülkemizde 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor. Hızır günü olarak da bilinen bu özel günde gül ağacına dilek asma, dilek gömme yapılıyor. Peki Hıdırellez dilek dileme nasıl yapılır? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri nelerdir, gül ağacına nasıl dilek dilenir? İşte gül ağacı dilek ritüeli…

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ 2024: Hıdırellez dilek dileme ne zaman yapılır, gül ağacına nasıl dilek dilenir, gelenekleri neler?

Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez için geri sayım başladı. 5 Mayıs Pazar günü başlayacak olan bu özel gün. Adını Hızır ile İlyas'ın isimlerinin birleşmesinden alan Hıdırellez günü, ülkemizde 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak. Bahar bayramı olarak da bilinen bu özel gün, insanların dileklerinin kabul olacağına inanılan ritüelleriyle bilinir. 5 Mayıs akşamı gül ağacına dilek asma, dilek gömme yapılır. Peki Hıdırellez dilek dileme nasıl yapılır? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri nelerdir, gül ağacına nasıl dilek dilenir?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ 2024: Hıdırellez dilek dileme ne zaman yapılır, gül ağacına nasıl dilek dilenir, gelenekleri neler?

HIDRELLEZ KÖKENİ NEDİR?

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır.

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HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ 2024: Hıdırellez dilek dileme ne zaman yapılır, gül ağacına nasıl dilek dilenir, gelenekleri neler?

Hıdırellez Bayramı'nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran,Osmanlı itibâriyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır.

Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan evvel Mezopotamya'daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ 2024: Hıdırellez dilek dileme ne zaman yapılır, gül ağacına nasıl dilek dilenir, gelenekleri neler?

HIZIR İNANCI

Hızır ın; yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış; özellikle de baharda insanlar arasında dolanarak, bolluk ve sağlık dağıtan, darda kalıp başı sıkışanlara yardım eden bir veli (Tanrı nazarında makbul, ermiş bir ulu) veya nebî (peygamber) olduğuna inanılır.

Hüviyeti tam olarak bilinmese de halk arasında ve İslam mitolojisinde bir Hızır geleneği vardır. Hızır'ın bir isim değil, bir lakap olduğu genel olarak kabul gören bir kanaattir. Ancak çeşitli kaynaklarda adı ve nesebi hakkında çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Bazıları Hızır ile İlyas peygamberin aynı şahıs olduklarını öne sürmüştür.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ 2024: Hıdırellez dilek dileme ne zaman yapılır, gül ağacına nasıl dilek dilenir, gelenekleri neler?

Halkın Hızır hakkında kanaat ve inanışı onun ebedi olduğu ve baharda tabiatın uyanmasını sağladığı yönündedir. Anadolu'dan başka Kafkasya, Trakya, Kırım, Azerbaycan ve Suriye'nin birçok yerinde makamları vardır; bu da onun İslam aleminde hemen her yerde varlığına inanılan, ancak belirli bir kişi olmadığı bir simgeden ibaret olduğunu anlatır. Hızır doğasal bir durumu, baharla vücut bulan yaşamın tazelenmesini simgeler.

Halk arasında Hızır'ın sahip olduğuna inanılan vasıflar insanlara şifa, sağlık, uğur getirdiği tabiattaki diriliş, uyanış ve canlılığın insana yansıması şeklinde ortaya çıkar. İslamiyet öncesi "Gök Sakallı, Ak Sakallı Kocalar" gibi medet umulan, yardım istenen, akıl danışılan, kılavuzluk etmesi beklenen, barış, mutluluk, sağlık, refah getirdiğine inanılan bir kurtarıcı güç olarak düşünülür.

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