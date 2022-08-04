Hz. Yunus'un Duası Türkçe Anlamı ve Meali

Hz. Yunus'un duası, kendisinin hayatı ile oldukça ilişkilidir. Peygamber olarak, Ninova halkına doğru yolu bulmaları ve içinde bulundukları yanlış yoldan dönmeleri gerektiğini aktarma görevini üstlenmiş olan Hz. Yunus, İsraillilerin düşmanı olarak bilinen Ninova halkını uyarmak istememiş ve görevin gerektirdiklerini yerine getirmeden Yafa'dan Tarşiş'e doğru yolculuk yapan bir gemiye binmiştir.

Hz. Yunus, ettiği duada bu olaydan ve devamında yaşamış olduklarından aldığı referansla Allah'ın yüceliğini vurgular.