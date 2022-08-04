Hz. Yunus'un duası okunuşu ve anlamının Müslümanlar tarafından doğru bilinmesi son derece önemlidir. Aynı şekilde Yunus Peygamber'in duası Türkçe okunuşu, Arapça yazılışı ve anlamı da bu duayı okumak isteyenler tarafından bilinmesi gerekenlerdendir. Hz. Yunus Peygamber ibretlik hikayesi ile günümüzde de pek çok kişi tarafından iyi bilinmektedir. Peki ya Hz. Yunus'un duası okunuşu nasıldır? Hz. Yunus'un duası okunduğu zaman kişiye huzur veren, insanın içerisindeki iman duygusunu arttıran bir etkiye sahiptir. İşte çeşitli faziletlere sahip olan ve sıklıkla tekrarlanan Yunus Peygamber'in balığın karnında okuduğu duanın okunuşu, Arapça yazılışı ve anlamı…