Giriş Tarihi: 17.01.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
22:59
İlk evim kampanyası 2024 || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları neler?
1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyası hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını açıklamıştı. Gözler 1,20 faiz oranı ve 15 yıla varan vadeyle ilk evim kampanyasının detaylarına yöneldi. İlk evim kampanyası dahilinde 100 bin konut tamamlanacak. Peki, 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, faiz oranı ne kimlere verilecek? İşte detaylar