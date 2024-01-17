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Haberler Fotohaber İlk evim kampanyası 2024 || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 22:59 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 22:59

İlk evim kampanyası 2024 || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları neler?

1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyası hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını açıklamıştı. Gözler 1,20 faiz oranı ve 15 yıla varan vadeyle ilk evim kampanyasının detaylarına yöneldi. İlk evim kampanyası dahilinde 100 bin konut tamamlanacak. Peki, 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, faiz oranı ne kimlere verilecek? İşte detaylar

İlk evim kampanyası 2024 || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları neler?

Düşük faizli konut kredisi için gözler gelecek açıklamalara yöneldi. İlk kez evini almak isteyenler için düşük faizle devlet desteği gerçekleştirilecek. İkinci evini almak isteyenlere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tarafından konut kredisi sınırlandırılmıştı. Peki ilk evim konut kredisi şartları neler, başvuruları ne zaman? İşte düşük faizli konut kredisi son durumu…

İlk evim kampanyası 2024 || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları neler?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu.

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

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İlk evim kampanyası 2024 || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları neler?

KONUT SAHİBİ OLMAYI TEŞVİK EDECEK

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk."

İlk evim kampanyası 2024 || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk defa ev sahibi olacaklar için 1.20 faizli ilk evim konut kredisi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

İlk evim kampanyası 2024 || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları neler?

KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

İkinci evini alacaklar için sınırlama devreye girerken şimdi gözler yeni kampanyaya çevrildi. İlk kez ev alacaklara yapılması beklenen kampanyada detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

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