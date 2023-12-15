İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 ARALIK 2023 | 38 saat aralıksız yağacak! Yağışlardan sonra İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul barajları son altı ayın en yüksek doluluk oranı ile yüzleri güldürüyor. Geçtiğimiz aylarda yüzde 16 seviyesine kadar düşen barajlar kuraklık için alarm veriyordu. Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayıp cumartesi akşam üstüne kadar devam edecek sağanak yağmur ile İstanbul barajlarındaki seviye yükselecek. Peki, baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 14 Aralık Perşembe itibariyle son durum...