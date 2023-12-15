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Haberler Fotohaber İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 ARALIK 2023 | 38 saat aralıksız yağacak! Yağışlardan sonra İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 07:31

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 ARALIK 2023 | 38 saat aralıksız yağacak! Yağışlardan sonra İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yaz aylarının yağışsız geçmesi sebebiyle kurumaya yüz tutan İstanbul barajlarının su seviyesi artan yağmurlarla birlikte araştırılıyor. Mega kent hasret kaldığı yağmura kavuşurken barajların su seviyesinde memnun edici artışlar yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son yağmurların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Rakamlar yüz güldürüyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte 15 Aralık güncel baraj doluluk oranı...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 ARALIK 2023 | 38 saat aralıksız yağacak! Yağışlardan sonra İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul barajları son altı ayın en yüksek doluluk oranı ile yüzleri güldürüyor. Geçtiğimiz aylarda yüzde 16 seviyesine kadar düşen barajlar kuraklık için alarm veriyordu. Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayıp cumartesi akşam üstüne kadar devam edecek sağanak yağmur ile İstanbul barajlarındaki seviye yükselecek. Peki, baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 14 Aralık Perşembe itibariyle son durum...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 ARALIK 2023 | 38 saat aralıksız yağacak! Yağışlardan sonra İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ İstanbul barajları su doluluk oranı Kasım ayında yüzde 16,18'e kadar gerilemişti.

Ancak Son 34 gündür aralıklarla süren son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 14 Aralık Perşembe günü yüzde 40,4 olarak ölçüldü.

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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 ARALIK 2023 | 38 saat aralıksız yağacak! Yağışlardan sonra İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

34 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 24.22'YE ULAŞTI

11 Kasım'dan bu yana ralıksız devam eden sağanaklar, İstanbul'un barajlarının 34 günde yüzde 24.22 artışını sağladı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 ARALIK 2023 | 38 saat aralıksız yağacak! Yağışlardan sonra İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

Ömerli Barajı 44,5

Darlık Barajı 17,76

Elmalı Barajı 2,08

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 ARALIK 2023 | 38 saat aralıksız yağacak! Yağışlardan sonra İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Terkos Barajı 11,39

Alibey Barajı 4,99

Büyükçekmece Barajı 10,85

Sazlıdere Barajı 5,69

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