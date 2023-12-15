İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 ARALIK 2023 | 38 saat aralıksız yağacak! Yağışlardan sonra İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yaz aylarının yağışsız geçmesi sebebiyle kurumaya yüz tutan İstanbul barajlarının su seviyesi artan yağmurlarla birlikte araştırılıyor. Mega kent hasret kaldığı yağmura kavuşurken barajların su seviyesinde memnun edici artışlar yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son yağmurların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Rakamlar yüz güldürüyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte 15 Aralık güncel baraj doluluk oranı...