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Haberler Fotohaber İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023: Kritik seviyede! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 29.07.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 18:43

İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023: Kritik seviyede! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası megakentte de kendini hissettirmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağış olmaması sebebiyle İstanbul barajlarındaki su seviyesi her geçen gün hızla azalıyor. Son rakamlara göre kent genelindeki barajların doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. Metropol şehirde yaşayan vatandaşlar susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken bu noktada ''İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, İSKİ ile 29 Temmuz 2023 İstanbul baraj doluluk oranları güncel durum…

İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023: Kritik seviyede! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da sıcak havalar etkisini sürdürüyor. Kışın yetersiz yağış ve sıcak günlerde artan su kullanımı nedeniyle İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyelere gerilemiş durumda. Kuraklık riski her geçen gün daha da artarken uzmanlardan tasarruf konusunda peş peşe uyarılar geliyor. Büyükşehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken İstanbul baraj doluluk oranları son durum merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte, İSKİ ile 29 Temmuz 2023 İstanbul baraj doluluk oranları güncel verileri…

İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023: Kritik seviyede! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | 29 TEMMUZ 2023

İstanbul baraj doluluk oranları, son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü. Megakentte kışın yetersiz yağış ve sıcak günlerde artan su kullanımı sebebiyle baraj doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre; 29 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla İstanbul barajları doluluk oranı %37,77 olarak açıklandı.

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İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023: Kritik seviyede! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

DARLIK VE ÖMERLİ BARAJLARI DOLULUK ORANLARI YÜZDE 50 ÜZERİNDE!

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden sadece Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 50'nin, Ömerli Barajı doluluk oranı ise yüzde 60'ın üzerinde ölçüldü.

Pabuçdere Barajı doluluk oranı yüzde 4,9; Kazandere Barajı doluluk oranı ise yüzde 7,63 olarak ölçüldü.

Alibey Barajı yüzde 19,16 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 21,56 doluluk oranına sahip.

İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023: Kritik seviyede! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İşte İstanbul barajları doluluk oranları:

İstanbul Alibey barajı yüzde 19,16

Büyükçekmece barajı yüzde 18,78

Darlık barajı 53,94

Elmalı barajı 28,48

Istrancalar barajı yüzde 34,27

Kazandere barajı yüzde 7,63

Ömerli barajı yüzde 70,63

Pabuçdere barajı yüzde 4,9

Sazlıdere barajı yüzde 21,56

Terkos barajı 25,36

İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023: Kritik seviyede! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

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