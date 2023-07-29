Giriş Tarihi: 29.07.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 18:43

İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023: Kritik seviyede! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası megakentte de kendini hissettirmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağış olmaması sebebiyle İstanbul barajlarındaki su seviyesi her geçen gün hızla azalıyor. Son rakamlara göre kent genelindeki barajların doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. Metropol şehirde yaşayan vatandaşlar susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken bu noktada ''İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, İSKİ ile 29 Temmuz 2023 İstanbul baraj doluluk oranları güncel durum…