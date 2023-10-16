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Haberler Fotohaber İstanbul baraj doluluk oranları son dakika! 16 Ekim 2023 İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:50

İstanbul baraj doluluk oranları son dakika! 16 Ekim 2023 İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum metropol şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye, son yılların en kurak dönemlerini geçiriyor. Eylül ayının son haftasında sele teslim olan İstanbul'da ekim ayında uzun süreli yağış etkili olmadı. Durum böyleyken çoğu baraj kuruma noktasına geldi. İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına düştü. Megakentte barajların doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, İSKİ verileri ile 16 Ekim 2023 İstanbul baraj doluluk oranı güncel durum…

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu? 16 Ekim 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu soruları yanıt arıyor. İSKİ; Büyükçekmece, Kazandere, Istrancalar, Darlık, Elmalı, Terkos, Pabuçdere, Ömerli, Alibey ve Sazlıdere İstanbul baraj doluluk oranları son durum hakkında bilgi verdi. İSKİ tarafından yayınlanan verilere göre, Eylül ve Ekim aylarında beklenen yağışların az olması sebebiyle İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına gerilemiş durumda. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte, İSKİ ile 16 Ekim 2023 Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları güncel verileri…

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu? 16 Ekim 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | 16 EKİM 2023

Uzmanlar, bu yıl İstanbul'un normalin üzerinde sıcak ve kurak bir yaz mevsimi yaşadığını belirtiyor.

Yağış eksikliği, şehre ana içme suyu kaynaklarından biri olan barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkiledi.

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İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu? 16 Ekim 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul barajları doluluk oranı %21,49 seviyesine geriledi.

Pabuçdere barajı yüzde 3,19'a kadar düşerken Büyükçekmece barajı ise yüzde 4,08'a kadar geriledi.

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu? 16 Ekim 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İşte İstanbul barajları doluluk oranları:

Ömerli Barajı 45,83

Darlık Barajı 33,31

Elmalı Barajı 16,75

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu? 16 Ekim 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

Terkos Barajı 10,47

Alibey Barajı 23,61

Büyükçekmece Barajı 4,08

Sazlıdere Barajı 7,24

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