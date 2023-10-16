İstanbul baraj doluluk oranları son dakika! 16 Ekim 2023 İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum metropol şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye, son yılların en kurak dönemlerini geçiriyor. Eylül ayının son haftasında sele teslim olan İstanbul'da ekim ayında uzun süreli yağış etkili olmadı. Durum böyleyken çoğu baraj kuruma noktasına geldi. İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına düştü. Megakentte barajların doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, İSKİ verileri ile 16 Ekim 2023 İstanbul baraj doluluk oranı güncel durum…