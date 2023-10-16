İstanbul baraj doluluk oranları son dakika! 16 Ekim 2023 İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu soruları yanıt arıyor. İSKİ; Büyükçekmece, Kazandere, Istrancalar, Darlık, Elmalı, Terkos, Pabuçdere, Ömerli, Alibey ve Sazlıdere İstanbul baraj doluluk oranları son durum hakkında bilgi verdi. İSKİ tarafından yayınlanan verilere göre, Eylül ve Ekim aylarında beklenen yağışların az olması sebebiyle İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına gerilemiş durumda. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte, İSKİ ile 16 Ekim 2023 Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları güncel verileri…