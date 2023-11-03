Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:52

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | TÜİK enflasyon rakamları ile Kasım kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Ekim ayına ilişkin enflasyon oranı açıklandıktan sonra kira artış oranı belli olacak. Açıklanacak rakamlar memur, emekli, çalışanlar, ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Ancak bilindiği üzere konut kiraları bakımından getirilen bir artış sınırlaması bulunuyor. Buna göre, 15 Temmuz 2023'de uzatılan kira sınırlaması uygulaması ile bu tarihten itibaren Temmuz 2024' e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek. Peki Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Kasım TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı olacak mı, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...