Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | TÜİK enflasyon rakamları ile Kasım kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:52

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | TÜİK enflasyon rakamları ile Kasım kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Ekim ayına ilişkin enflasyon oranı açıklandıktan sonra kira artış oranı belli olacak. Açıklanacak rakamlar memur, emekli, çalışanlar, ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Ancak bilindiği üzere konut kiraları bakımından getirilen bir artış sınırlaması bulunuyor. Buna göre, 15 Temmuz 2023'de uzatılan kira sınırlaması uygulaması ile bu tarihten itibaren Temmuz 2024' e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek. Peki Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Kasım TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı olacak mı, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | TÜİK enflasyon rakamları ile Kasım kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenecek olan ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarında olacak. Ekim ayı enflasyon oranı 3 Ekim Cuma (bugün) açıklanıyor. Bu ay kira sözleşmesi yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. Peki Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Kasım TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar…

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | TÜİK enflasyon rakamları ile Kasım kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

2023 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları ile belli olacak.

Ekim ayı enflasyon oranı bugün (3 Kasım 2023 Cuma) açıklanacak.

Kira artış oranı da aynı gün belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | TÜİK enflasyon rakamları ile Kasım kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira artış sınırlaması hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, uygulamanın devam edeceğini aktardı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | TÜİK enflasyon rakamları ile Kasım kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR!

Buna göre, kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | TÜİK enflasyon rakamları ile Kasım kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

KİRA SINIRLAMASI İŞYERLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Kira artışına yüzde 25 sınırlamasında işyerleri yer almıyor.

SON DAKİKA