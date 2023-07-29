Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte deprem bölgesi için kısa çalışma ödeneği uzatıldı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede bölgesel kriz sebepli işsizliği önlemek amacıyla kısa çalışma ödeneği süresi yeniden değerlendirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte konunun detayları.