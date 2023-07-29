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Haberler Fotohaber Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?
Giriş Tarihi: 29.07.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 06:50

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte deprem bölgesi için kısa çalışma ödeneği uzatıldı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede bölgesel kriz sebepli işsizliği önlemek amacıyla kısa çalışma ödeneği süresi yeniden değerlendirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte konunun detayları.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 8 Mayıs'a kadar başvuru yapan işyerlerinin uygunluk tespitine gerek duyulmaksızın kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına karar verildi. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, şartları neler gibi sorular karara ilişkin araştırmalar arasına girdi. Peki, deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı? İşte yanıtı!

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 29 Temmuz 2023 Cumartesi günkü Resmi Gazete'de 'İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin önemli bir karar yer aldı.

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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 3 ayda yaklaşık 1 milyar liralık ödeme planlandığı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma uygulaması 3 ay daha uzatıldı.

Böylece 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

8 Mayıs tarihinden itibaren kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için başvuru yapanlara yönelik kısa çalışma ödeneğinin süresi uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Yaklaşık 115 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması bekleniyor.

Bu arada işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve işsizlik riskini azaltmak için yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

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