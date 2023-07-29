Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

8 Mayıs tarihinden itibaren kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için başvuru yapanlara yönelik kısa çalışma ödeneğinin süresi uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Yaklaşık 115 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması bekleniyor.

Bu arada işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve işsizlik riskini azaltmak için yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.