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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! Doğa Fatih'ten intikamını alıyor: Metehan gerçek babasını öğreniyor!
Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:35 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:35

Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! Doğa Fatih'ten intikamını alıyor: Metehan gerçek babasını öğreniyor!

Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Barış Kılıç'ın yer aldığı SHOW Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbet'inde her hafta gerilim dozu artıyor. İzleyiciler nefeslerini tutmuş yeni bölümde ne olacağını dört gözle bekliyor. Kızılcık Şerbeti 26. Bölümü 16 Mayıs Cuma günü SHOW Tv ekranlarında yerini almak için gün sayarken yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm ikinci fragmanında Doğa Nursema'ya her şeyi anlatıyor. Fatih' in ihaneti karşısında Doğa Alev'e "Hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapacağım, bütün delilleri toplayacağım." diyerek bir kadının en acı intikamı olan sessizliğe bürünüyor. İşte Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı ve yeni bölüme ait kesitler…

Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! Doğa Fatih’ten intikamını alıyor: Metehan gerçek babasını öğreniyor!

Kızılcık Şerbeti 26. Bölümü bu Cuma ekranlarda yerini alacak. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman geldi Ömer-Kayhan cephesinde durumlar karışıyor. Kayhan'ın tehditleri karşısında daha fazla dayanamayan Ömer oğlu Metehan'a "Oğlum sen benim ölen ikizim Bekir'in oğlusun" diyerek gerçeği itiraf ediyor. Kızılcık Şerbeti 26. Bölümde nefesler tutulmuş durumda. Nursema ve Umut cephesindeki mutlu sahneler kalpleri ısıtıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanında neler oluyor? Ömer Doğa'ya gerçeği itiraf edecek mi? İşte, merk eilen detaylar ve Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı.

Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! Doğa Fatih’ten intikamını alıyor: Metehan gerçek babasını öğreniyor!

Aşağıda yer alan linkle dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

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Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! Doğa Fatih’ten intikamını alıyor: Metehan gerçek babasını öğreniyor!

OĞLUM SEN BENİM ÖLEN İKİZİM BEKİR'İN OĞLUSUN!

Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Barış Kılıç'ın yer aldığı SHOW Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbet'inde her hafta gerilim dozu artıyor. Bu cuma günü ekranlara gelecek yeni bölümde Kıvılcım ile evlenmeye hazırlanan Ömer, Kayhan'ın şantajı sonrası Metehan'a gerçeği itiraf etti: " Oğlum sen benim ölen ikizim Bekir'in oğlusun."

Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! Doğa Fatih’ten intikamını alıyor: Metehan gerçek babasını öğreniyor!

İNTİKAM İÇİN KOLLARI SIVADILAR!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında Ünal ailesi Doğa'nın halinden şüphelenmeye başladı. Pembe, "Kızım neyin var senin" derken, Abdullah, "Doktora gidelim mi" teklifinde bulundu. Ancak Doğa o sırada Fatih'in ihanetinin intikamı için kolları sıvadı.

Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! Doğa Fatih’ten intikamını alıyor: Metehan gerçek babasını öğreniyor!

DOĞA HER ŞEYİ NURSEMA'YA ANLATTI
Doğa Alev'e, "Hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapacağım, bütün delilleri toplayacağım" diyerek ortaklıkta ilk adımı attı.

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