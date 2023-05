Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:35 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:35

Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! Doğa Fatih'ten intikamını alıyor: Metehan gerçek babasını öğreniyor!

Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Barış Kılıç'ın yer aldığı SHOW Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbet'inde her hafta gerilim dozu artıyor. İzleyiciler nefeslerini tutmuş yeni bölümde ne olacağını dört gözle bekliyor. Kızılcık Şerbeti 26. Bölümü 16 Mayıs Cuma günü SHOW Tv ekranlarında yerini almak için gün sayarken yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm ikinci fragmanında Doğa Nursema'ya her şeyi anlatıyor. Fatih' in ihaneti karşısında Doğa Alev'e "Hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapacağım, bütün delilleri toplayacağım." diyerek bir kadının en acı intikamı olan sessizliğe bürünüyor. İşte Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm 2. Fragmanı ve yeni bölüme ait kesitler…