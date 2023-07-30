KPSS ALAN SINAVI 3. OTURUM SAATİ VE SÜRESİ | 2023 KPSS Alan Bilgisi’nde üçüncü oturum saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi Testi kaç soru, kaç dakika sürecek?

KPSS Alan Bilgisi 3. Oturum saati ve süresi sorgulanıyor. 3 oturumda tamamlanacak alan bilgisi testlerinde son oturuma girecek olan adaylar KPSS alan bilgisi 3. Oturum saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumartesi öğleden önce Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (1. Oturum) sınavları ile öğleden sonra Hukuk, İktisat, Maliye (2. Oturum) sınavları yapıldı. Peki, KPSS alan bilgisi 3. oturum saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi saat kaçta ve kaç dakika sürecek? İşte, KPSS Alan Bilgisi testi süresi ve bitiş saati hakkında bilgiler…